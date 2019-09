District 31 : les manières peu orthodoxes de Florence Guindon

Cette semaine, le vol d'un violon Stradivarius bouscule les priorités du 31; la nouvelle sergente-détective aux crimes familiaux, Florence Guindon, fait son entrée au poste et ne s'en laisse pas imposer, Noélie se questionne sur sa relation avec Patrick et fait des confidences à ce sujet; et Bruno se fait claquer la porte au nez par Nancy Riopelle après lui avoir fait des excuses sincères. Voici un résumé des intrigues de la semaine du 23 septembre.