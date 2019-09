4 nouveautés télé automnales pour amuser les jeunes

Pour faire découvrir un univers magique aux bouts de chou : Alix et les Merveilleux

Quand : Du lundi au vendredi à 7 h 30 sur ICI Télé

Synopsis : Émission aux décors magnifiques inspirée de l’esprit loufoque d’Alice au pays des merveilles, Alix et les Merveilleux a été créée pour faire rêver les bouts de chou. Elle se décline en vidéos et en jeux. L’histoire? L'héroïne, Alix, découvre un monde incroyable où tout est possible et rencontre les personnages fantaisistes qui l’habitent.

Pour qui : Les enfants de 4 à 7 ans

Pourquoi ça plaira aux enfants : L’émission est très joyeuse et très colorée. De plus, il y a de la magie, des chansons, et une galerie de personnages amusants.

Pourquoi les parents auront eux aussi envie d’écouter la série : Des comédiens qu’on a l’habitude de voir dans des séries dramatiques enfilent des costumes incroyables et nous entraînent dans leurs délires. Auriez-vous imaginé voir Cynthia Wu-Maheux, qui interprète une analyste senior dans l’équipe de Daniel Chiasson au District 31, déguisée en lapin et créer des inventions bizarres?

Lapin Photo : Avanti Groupe

Le reste de la distribution, composée de Rosalie Daoust (Olivier), de Didier Lucien (Dans une galaxie près de chez vous), de Jean-Philippe Lehoux, de Luc Bourgeois (Radio enfer), de Marilyn Castonguay (Salmigondis), de Martin Héroux (L’auberge du chien noir) et d’Alex Desmarais (Like-moi), contribue à faire de cette création québécoise un véritable bijou.

Le gros coco

Pour montrer des cultures et des pays différents aux plus jeunes : Ollie et Moon

Quand : Samedi à 7 h 10 à ICI Télé

Synopsis : Deux personnages félins aux caractères diamétralement opposés, le très organisé Ollie et la douce rêveuse Moon, ont une manière insolite de répondre aux problèmes du quotidien : s’envoler aux quatre coins du monde au lieu de s’allonger calmement sur le sofa pour discuter.

Pour qui : Les enfants de 4 à 7 ans

Pourquoi ça plaira aux enfants : Comme les enfants, Ollie et Moon sont curieux, se chicanent comme des frère et sœur, se réconcilient, et adorent jouer. Et l’émission leur montre plein de belles choses :

La création d’un parfum de glace en Italie

La beauté d’une girafe au Kenya

Une danse à Bornéo

Des hiéroglyphes en Égypte

Pourquoi les parents auront eux aussi envie d’écouter la série : Parce que les deux chats découvrent de nouveaux pays et leurs traditions, et que cela peut servir de prémisse à des discussions familiales sur les différences culturelles et sur toute la richesse que ça apporte d’en apprendre plus sur le monde qui nous entoure.

Ollie, Moon et leur ami Stanley Photo : Cottonwood media (Federation est le distributeur)

Pour rire en famille en suivant les aventures d’un carlin amoureux et maladroit : Mike, une vie de chien!

Quand : Du lundi au vendredi à 7 h (deux épisodes) et le dimanche à 8 h 30 (trois épisodes) sur ICI Télé

Synopsis : Mike vit dans une jolie maison avec une famille attentionnée. Il lui manque toutefois quelque chose pour être comblé : l’amour! Raide dingue d’Iris, la chienne de la voisine, il multiplie des tours de passe-passe pour qu’elle le remarque.

Pour qui : Les enfants de 6 à 12 ans

Pourquoi ça plaira aux enfants : Parce que c’est très drôle. Chacune des tentatives d’approche de Mike envers Iris se solde par de nombreux quiproquos et des gaffes en tout genre. Les enfants aimeront certainement les acrobaties canines et la présence de tortues intrépides, d’un chaton adorable et de ratons laveurs filous.

Pourquoi les parents auront eux aussi envie d’écouter la série : C’est vraiment le genre de série qu’on prend plaisir à regarder en famille. Elle est légère, drôle et met en scène une galerie savoureuse d’animaux ainsi que des situations de la vie quotidienne dans lesquelles plusieurs se reconnaîtront.

Mike Photo : Digital dimension

✔Rater lamentablement un dîner alors qu’on voulait impressionner

✔Faire un plat à la piscine au lieu d’un joli plongeon, devant tout le monde bien sûr!

✔Perdre ses clés et les chercher partout en vain

✔Se casser la gueule à la patinoire

✔Perdre totalement le contrôle de son téléphone qui se met à télécharger n’importe quoi

Abra...patatras

Pour s’éclater avec les enfants, les parents et les grands-parents avec des sketches et apprendre plein d’anecdotes à ressortir pendant les repas de famille : 14 mille millions de choses à savoir

Quand : Samedi à 9 h (deux épisodes) sur ICI Télé

Synopsis : Dans cette série délirante, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Pier-Luc Funk, Gabrielle Fontaine et Anna Beaupré Moulounda nous apprennent plein de faits fascinants sur les animaux, la science, l’histoire ou la technologie, tout en chantant, en dansant et en racontant des blagues.

Saviez-vous que …

Le grand requin blanc mange 11 tonnes de nourriture par an!

La NASA prévoit d’envoyer les premiers êtres humains sur Mars en 2033!

Il y a 32 faces sur un ballon de soccer!

Pour qui : Les 9 à 12 ans

Pourquoi ça plaira aux enfants : Parce que c’est l’émission la plus dingue de l’automne. C’est drôle, déjanté, original, et ça ne ressemble à rien de ce qu’ils connaissent. Dans l’équipe, les enfants reconnaîtront Gabrielle Fontaine, qui a incarné Magali dans la série jeunesse Motel Monstre et Passe-Carreau dans Passe-Partout.

Pier-Luc et Gabrielle Photo : Radio-Canada

Pourquoi les parents auront eux aussi envie d’écouter la série : Les visages de cette joyeuse bande de comiques seront familiers aux parents. Pierre-Yves et Pier-Luc sont bien connus dans le monde de l’humour et de l’impro, et Anna a joué dans Watatatow.