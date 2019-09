Bianca Andreescu, la championne canadienne de tennis qui a battu Serena Williams

Regardez l’entrevue avec Bianca Andreescu :

Entrevue avec Bianca Andreescu et Sylvain Bruneau

Le 7 septembre dernier, Bianca Andreescu est devenue la première Canadienne de l’histoire à remporter un titre de Grand Chelem en simple en gagnant les Internationaux de tennis des États-Unis contre Serena Williams.



Son entraîneur, Sylvain Bruneau, explique cette remontée spectaculaire par la polyvalence de la joueuse sur le terrain, par sa solidité sur le plan athlétique et par sa force mentale.



Pour ce qui est de ses faiblesses, nous n’en saurons rien, la championne préférant rester discrète sur le sujet, mais elle affirme avoir beaucoup de travail à faire pour continuer de s’améliorer.



Pensait-elle remporter son match final contre Williams?

Oui, chaque fois que j’entre sur le terrain, je pense que je vais gagner contre chaque joueuse. Bianca Andreescu

Après sa victoire, Andreescu a attiré l’attention en s’excusant auprès des fans de son adversaire :

C’était une réaction très canadienne. Mais oui, je suis très contente de ma victoire. J’ai joué sur le plus grand terrain de tennis du monde et j’ai affronté une des meilleures joueuses de tous les temps. Alors, je suis heureuse d’avoir accompli cet exploit. Bianca Andreescu

Durant l’entrevue, il a été question de sa vie qui a changé, de sa bourse de 3 900 000 $, de sa séance de photos au sommet du Rockerfeller Center, de sa présence sur le plateau de télévision américain de Jimmy Fallon et des honneurs que lui a faits sa ville natale, Mississauga.

Ma vie a tout à fait changé à cet égard. C’est vraiment difficile à croire. Je ne m’attendais à rien de tout ça. Je m’attendais à obtenir du succès, éventuellement, parce que je crois en moi, mais je n’avais jamais pensé à tout ce qui en découlerait. Mais je ne me plains pas, c’est vraiment agréable. Bianca Andreescu

À savoir si elle écoute toujours les conseils de son entraîneur, la joueuse a diplomatiquement répondu qu’elle et lui avaient parfois des opinions différentes, mais les mêmes objectifs et les mêmes valeurs. Nous avons également appris que c’est parfois Bianca qui donne des conseils à son entraîneur, notamment lorsqu’il s’agit de sa plus vieille fille.



Et quels sont ses objectifs pour l’avenir?

À la fin de l’année, je veux me qualifier pour les finales de la WTA et me hisser dans le top 3. Bianca Andreescu

Un objectif avec lequel son entraîneur s’est montré tout à fait d’accord.

Regardez l’émission complète du 22 septembre.