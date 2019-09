Renoncer à être parent pour sauver la planète

Pour parler de ce phénomène de dénatalité volontaire, Sébastien Diaz a réuni des personnes qui se sont penchées sur la question.

Invitée à l’émission On va se le dire, l’auteure Sarah-Maude Beauchesne, comme plusieurs jeunes de sa génération, est plutôt pessimiste quant à l’état de l’environnement et se dit prête à renoncer à la parentalité pour, peut-être, sauver la planète.

Je me dis tout le temps que ça se peut que je change d’idée, mais pour l’instant, je suis vraiment sûre de mon affaire. Je me connais tellement; je sais à quel point je suis anxieuse... Sarah-Maude Beauchesne

Marc Hervieux, François Marquis, Jacques Nantel et Catherine Trudeau, qui étaient aussi autour de la table, ont également eu une discussion intéressante sur le sujet.

Ne pas avoir d’enfants, ça risque d’être encore plus dangereux, car là, on n’a plus rien à perdre. Jacques Nantel

La dénatalité volontaire

Ma première fille [...] avait 4 mois [...] lors des événements du 11 Septembre. Je me suis dit : “Pourquoi on a fait des enfants?” En même temps, peut-être que la solution, c’est de faire des enfants. Marc Hervieux

Toujours sur le même sujet, mais cette fois à l’émission Format familial, diffusée à Télé-Québec, Sébastien Diaz a jasé avec Marianne Desautels-Marissal (journaliste scientifique) et Simon Parent (du domaine de l’architecture / du paysagement), qui ont eux aussi décidé de ne pas avoir d'enfant pour des raisons environnementales.

Ce qui est intéressant dans ces deux entrevues, c’est qu’on y aborde la question de différents angles. D’un côté, on se demande s’il faudrait faire moins d’enfants pour sauver la planète en évitant de mettre un « nouveau pollueur sur terre », et de l’autre, c’est plutôt la peur du monde dans lequel ces enfants vivront dans 30 ans qui poussent les gens vers cette décision. Une idée qui revient est d’arrêter de faire des enfants pour d’abord s’occuper de ceux et celles qui n’ont pas de parents, en privilégiant l’adoption.

Regardez l'entrevue.

En conclusion, on se demande quelles seraient les pistes de solution? L’adoption? Un permis pour procréer? Grande question!