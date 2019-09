Tout le monde en parle de retour pour une seizième saison

L’arrivée de l’automne entraîne dans son sillage le retour de Tout le monde en parle sur nos écrans. Pour une seizième saison, l’animateur Guy A. Lepage et son fidèle acolyte Dany Turcotte recevront ceux et celles qui font l’actualité.



Pour cette première de la saison, les fidèles de l'émission pourront faire plus ample connaissance avec celle qui a fait sensation sur la scène du tennis international, la Canadienne Bianca Andreescu.



Le chef du Nouveau parti démocratique du Canada, Jagmeet Singh, et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, feront un arrêt sur le plateau de l’émission avant de reprendre la route de la campagne électorale fédérale.



Le cinéaste Xavier Dolan viendra quant à lui parler de son plus récent film, Matthias et Maxime.



Il y a fort à parier qu’on tentera de soutirer à Michel Charette quelques confidences sur la prochaine saison de District 31. Geneviève Schmidt, que le grand public a connue dans Unité 9, fait aussi partie de la distribution depuis peu et sera également présente sur le plateau. Soulignons que les deux comédiens ont remporté chacun une statuette pour leur rôle dans ces deux séries au dernier Gala des prix Gémeaux.



L’ex-maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, devenu chroniqueur à la radio, sera aussi de la partie.



Soyez des nôtres pour la première de Tout le monde en parle, dimanche à 20 h, sur ICI Radio-Canada Télé et sur le web.