L'animatrice France Beaudoin s'est pointée tôt ce matin chez Normand Brathwaite, qui était encore en robe de chambre, pour le kidnapper.

Dans l’univers de Normand Brathwaite

Nous connaissons bien Normand Brathwaite et son amour de la musique. Nous avons pu voir sur scène ses amis Marc Labrèche, Mélissa Lavergne et Kim Richardson. Claude Dubois et Martin Deschamps sont venus faire une prestation même s'ils avaient un spectacle plus tard en soirée. L'équipe a également pu rassembler pas moins de 600 choristes pour accompagner Richard Séguin pour l'interprétation de Chanson pour durer toujours!

Voyez la prestation de Richard Séguin et son impressionnante chorale

Chanson pour durer toujours de Richard Séguin

Voyez son fils Édouard chanter Ordinaire

Ordinaire, chantée par son fils Édouard

Une première en 11 ans

C’est la première fois depuis le début de l’émission que la production doit faire face à une telle annulation. L’équipe d’En direct de l’univers a réalisé le tour de force de réorganiser le rendez-vous musical, diffusé en direct – rappelons-le –, en cinq jours seulement.

C’est lundi matin que la nouvelle est tombée. Le premier invité de la saison, Patrick Bruel, fait l’objet d’une enquête pour exhibition et harcèlement sexuel. Dans les circonstances, il était impossible de maintenir l’émission, selon ce qu’a expliqué France Beaudoin dans un article de Radio-Canada.