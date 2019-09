Pénélope McQuade et l'ADN humoristique de nos personnalités chouchous

Il y a des numéros comiques, des prestations absurdes, des montages vidéo surréalistes et des jeux (même des blagues de pets, oui! Allô André Robitaille). Un questionnaire, une préentrevue et une discussion avec des gens de l’entourage permettent de créer l’ADN humoristique de chaque invité. Cet ADN est présenté dans une vidéo au début de l’émission. C’est efficace et drôle, je dois dire!

L’équipe est allée chercher des perles d’humoristes pour monter son équipe de talents comiques qui alternent d’une émission à l’autre : Eve Côté, LeLouis Courchesne, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Arnaud Soly, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Marie-Ève Morency, Julie Ringuette et Alexandre Bisaillon. Ces drôles de pistolets ont eu beaucoup de liberté, car la production trouvait important de montrer la personnalité et la couleur de chacun. Ce qui donne une palette humoristique vraiment large. Il n’y aura pas une émission qui se ressemblera.

Dans tout ce brouhaha, Pénélope est une guide brillante qui manœuvre à travers les délires qui se passent sur le plateau. Fidèle à elle-même, elle rigole, mais arrive aussi à creuser pour qu’on en apprenne un peu plus sur les gens qui sont devant elle. Elle prend plaisir à décomplexer l’humour et à revisiter le patrimoine historico-comique québécois avec des archives d’Yvon Deschamps, de Lise Dion, de Jean-Marc Parent...

Les associés qui seront présents une fois sur le plateau : Rosalie Vaillancourt, Michelle Desrochers, Willy B. Rose, Guillaume Lambert, Julien Corriveau, Catherine Ethier et Simon Boulerice

La liste des invités de cette première saison : Pierre-Yves Lord, Bianca Gervais, Jean-François Breau, Debbie Lynch-White, Sébastien Diaz, Marina Orsini, Isabelle Racicot, Pier-Luc Funk, André Robitaille, Catherine Proulx-Lemay, Julie Perreault, Patrice Bélanger, Catherine Trudeau, Claude Legault, Eve Landry, Rémi-Pierre Paquin, Mélissa Desormeaux-Poulin, Benoît McGinnis, France Castel, Stéphane Bellavance, Geneviève Brouillette et Michel Charette

Quelques photos de la première émission :

Quelques photos de la deuxième émission :