Pierre-Yves Lord entouré de 100 génies

Dans cette nouvelle émission animée par Pierre-Yves Lord, la connaissance générale, le dépassement de soi et l’entraide sont à l’honneur. On y réunit 100 jeunes de 14 à 17 ans sur un grand plateau.

Si vous avez déjà entendu parler de Génies en herbe (ce qui devrait être le cas, à moins que vous habitiez dans une caverne depuis 50 ans), ce jeu-questionnaire vous sera familier. 100 génies est un concept original québécois, au goût du jour : le rythme est rapide, haletant, et les questions sont de haut niveau et franchement intéressantes. Un des segments très efficaces est la « salle d’évasion », dans laquelle les ados doivent travailler en équipe afin d’en sortir. Dans la première émission, il était question de géographie et de calcul mental. « Un train part à 10 h à une vitesse de 100 km/h... » Le genre de question qui me faisait capoter en mathématiques au secondaire, mais pour ces jeunes, c’est du gâteau!

Quelques faits intéressants :

Les 100 jeunes n’ont pas reçu de « bible du savoir » avant l’émission. Ils et elles étudient ce que bon leur semble selon les thèmes des émissions. Selon la rumeur, il y a eu des échanges de notes en coulisses.

La saison a été tournée en une fin de semaine. Durant ces 48 heures intenses, de nouvelles amitiés se sont tissées.

Les participants et participantes peuvent accumuler de belles sommes d’argent en bourses d’études (REEE). Une vingtaine de jeunes ont en reçu.

Les thèmes des émissions sont : les vacances, H2O, les grandes inventions, l’argent, le corps humain, les méchants et méchantes, l’horreur, les rivalités, les animaux, dans nos écrans, le Canada, l’espace et les gagnants et gagnantes.

À chaque émission, il y aura des prestations musicales, entre autres de Yann Perreau, de Bleu Jeans Bleu, de Roxane Bruneau et de Ludovick Bourgeois.

Chaque ado a son profil sur le site de l’émission. Les génies qui sont dans les équipes auront quant à eux leurs vidéos en ligne.

Après chaque diffusion, il sera possible de jouer en ligne sur le site de l’émission!

L’animateur aimerait beaucoup que cette émission marque une ou plusieurs générations, un peu comme l’a fait Génies en herbe pour lui.

On l’écoute :

En famille, pour savoir qui connaît le plus de choses.

Sans popcorn, parce que c’est mieux d’avoir la bouche vide pour répondre rapidement.

Pour apprendre, parce qu’ être geek , c’est plus cool que jamais!

être geek Pour pouvoir se péter les bretelles.

Parce que l’animateur est franchement enthousiaste, et c’est beau à voir (c’est un ancien herbogéniste).

Pour avoir de l’espoir envers cette génération.

Pour observer le visage des participantes et participants, qui sont très expressifs.

100 génies

Dès le jeudi 12 septembre à 20 h