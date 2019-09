Outlander : les 15 scènes les plus marquantes

Divulgâcheur : Si vous n’avez pas regardé les quatre saisons d'Outlander jusqu’au dernier épisode, ne lisez pas ce texte – nous y dévoilons les moments forts et les intrigues de toutes les saisons.

Les scènes sont en ordre chronologique, de la saison 1 à la saison 4. Évidemment, nous aurions pu en choisir une dizaine de plus, mais il a fallu faire un choix. Dix autres scènes que nous aurions pu aussi inclure sont à la fin du texte.

Claire Fraser (Caitriona Balfe) et Jamie Fraser (Sam Heughan) dans une scène en Amérique Photo : aimee spinks/starz/courtesy of s/Aimee Spinks

1 – Claire pleure dans les bras de Jamie (saison 1, épisode 2)

Après leur arrivée au château de Leoch, Claire (Caitriona Balfe) soigne Jamie (Sam Heughan). Elle découvre les marques sur son dos, et il commence à lui raconter les nombreux coups de fouet qu'il a reçus.

Claire Beauchamp (Caitriona Balfe) soigne Jamie Fraser (Sam Heughan) dans une scène de la première saison au château de Leoch. Photo : © 2014 sony pictures television/Ed Miller

Vous êtes gentille, vos gestes sont adroits. Votre époux doit être un homme heureux. Jamie, au moment où Claire bande son épaule

Claire pense alors à son mari Frank (Tobias Menzies) et à l’épreuve qu’il doit endurer depuis qu'elle a disparu sans laisser de traces. Elle se met à pleurer. Jamie se penche pour la prendre dans ses bras et la console. Il lui avouera plus tard (quand ils sont dans leur chambre à Lallybroch dans l’épisode 12) que c’est à ce moment qu’il est tombé amoureux d’elle. Ce premier contact est donc douloureux pour Jamie, puisque Claire lui replace son épaule déboîtée. Jamie lui dévoile aussi l’avoir désirée lorsqu'elle lui a porté secours après avoir été atteint d'une balle et être tombé de son cheval (à la fin de l'épisode 1).

Dans cette scène, c’est aussi la première fois qu’il l’appelle Sassenach, le surnom qu’il lui donnera par la suite.

2 – Le mariage de Claire et Jamie (saison 1, épisode 7)

Après la deuxième rencontre entre Claire et le fameux capitaine Jonathan Randall, connu sous le surnom de Black Jack (joué aussi par Tobias Menzie), au sixième épisode, ce dernier somme Claire de se soumettre à un interrogatoire. Dougal MacKenzie (Graham McTavish) ne voit qu’une manière de lui éviter de se retrouver face à cet officier sadique : qu'elle se marie avec un Écossais pour devenir Écossaise. Évidemment, c’est Jamie Fraser qui est choisi pour l’épouser. Si Claire ne semble pas très heureuse de ce mariage forcé, le rapprochement entre les deux était évident depuis le premier épisode.

Jamie se marie avec Claire. Photo : Neil Davidson

La scène du mariage, leur premier baiser, puis la nuit de noces montrent une autre facette de Jamie, qui n’a jamais fait l’amour contrairement à Claire. Le tout montre aussi le côté respectueux de Jamie : Écoute, tu n’as absolument pas à avoir peur de moi, je n’ai pas l’intention de te prendre par la force , dit-il à Claire alors qu’elle enfile plusieurs verres de whisky.

Claire Fraser (Caitriona Balfe) et Jamie Fraser (Sam Heughan) lors de leur nuit de noces, dans la première saison. Photo : © 2014 sony pictures television/Neil Davidson

L’épisode se passe presque en entier dans la chambre, et une réplique est devenue célèbre.

Il se fait tard, peut-être devrions-nous nous coucher? Claire

Au lit ou pour dormir? Jamie

Dans plusieurs entrevues (en anglais), Sam Heughan et Caitriona Balfe ont souligné que la scène de la nuit de noces a nécessité une semaine de tournage. Tout était chorégraphié au geste près.

3 – Claire et Jamie s’insultent (saison 1, épisode 9)

Après l’avoir délivrée des griffes de Black Jack, Jamie demande une explication à Claire. La conversation dégénère.

Enfoiré! Espèce de salaud! Claire

Tu es une salope mal élevée! Je t’interdis de me parler sur ce ton! Jamie, qui s’effondre en larmes après avoir réalisé ce qu’il vient de dire

La réconciliation sera de courte durée, puisque Jamie, selon la tradition, décide de punir Claire en la frappant avec sa ceinture. Elle se défend avec vigueur et lui assène un coup de pied dans la figure. Il faudra que Jamie promette de ne plus lever la main sur elle et qu'il s’excuse pour qu'elle lui pardonne.

4 – Claire avoue à Jamie qu’elle vient du futur (saison 1, épisode 11)

Quand Jamie (et Geillis Duncan (Lotte Verbeek)) sauve Claire du bûcher, cette dernière lui dit la vérité. Elle vient du futur.

Je sais pour Bonnie Prince, les jacobites et leur cause perdue. Je connais le destin des Écossais. Je sais tout ça, car… je viens du futur. Je suis née le 20 octobre de l’an 1928, soit dans 200 ans. Tu m’entends? Claire

Je t’entends. Jamie, qui répond sous le choc

Elle raconte tout à Jamie. Sur le chemin de Lallybroch, ce dernier l’amène aux pierres pour qu’elle reparte au 20e siècle. Elle décide finalement de rester avec lui.

Claire avoue à Jamie qu'elle vient du futur. Photo : Radio-Canada

5 – Le viol de Jamie par le capitaine Randall (saison 1, épisodes 15 et 16)

Black Jack, qui a presque fouetté Jamie à mort, le sauve de la pendaison pour en faire son jouet et le soumet à son plaisir sadique. Jamie promet de ne pas résister pour sauver la vie de Claire, qui tentait de le sauver de la prison de Wentworth.

Black Jack Randall (Tobias Menzies), Claire Randall (Caitriona Balfe) et Jamie Fraser (Sam Heughan) dans une scène de la saison 1 Photo : © 2014 sony pictures television/Ed Miller

L’agression sexuelle de Black Jack se déroule sur deux épisodes, alors que Jamie raconte à Claire ce que le capitaine lui a fait subir. Le traumatisme est si grand que Jamie veut mettre fin à ses jours puisqu’il pense qu’il n'est plus digne d'être son mari.

Black Jack Randall (Tobias Menzies), Claire Randall (Caitriona Balfe) et Jamie Fraser (Sam Heughan) dans une scène de la saison 1 Photo : © 2014 sony pictures television/Ed Miller

Le seul moyen de sauver Jamie est d’entrer dans les ténèbres avec lui , dit Murtagh (Duncan Lacroix) à Claire. C'est ce que Claire fera, au terme d’une nuit dramatique.

Mais si tu m’enlèves la dernière chose qui a du sens pour moi, alors je mourrai avec toi, ici, maintenant. Claire

Comment peux-tu vouloir de moi ainsi? Jamie

Je voudrai toujours de toi. Toujours. Claire, qui prend Jamie dans ses bras

Toujours marqué par son agression, Jamie décide de vivre et part en France avec Claire et Murtagh. Sur le bateau, Claire lui apprendra qu’elle est enceinte.

6 – Jamie met des mots sur sa douleur (saison 2, épisode 4)

Le viol de Jamie laisse des traces; il ne peut plus faire l’amour avec Claire sans voir le visage de son tortionnaire. Le couple s’éloigne.

Claire Fraser (Caitriona Balfe) et Jamie Fraser (Sam Heughan) dans une scène de la saison 2 lorsqu'ils sont à Paris. Photo : © 2016 starz entertainment, llc

Une nuit, quand Jamie revient de ses rendez-vous traditionnels avec le prince Charles chez Mme Élise, un bordel, avec des marques de morsure sur les cuisses, une bonne dispute éclate. Claire lui dit qu’elle se sent seule. Il lui répond qu'elle ne semble pas comprendre ce qu'il vit depuis l'agression de Black Jack. Claire lui supplie de s'expliquer.

Il y avait un endroit caché en moi. Je pense qu'on a tous un endroit qu'on garde pour soi. Une forteresse. Qui renferme le plus intime de notre vie. C’est peut-être notre âme. Cette partie qui fait que tu es toi et pas quelqu'un d'autre. Mais après Wentworth, j'ai senti que... ma forteresse avait été mise en pièces. La chose qui avait vécu là était soudain exposée aux yeux du monde, sans protection, sans... C’est ce que je vis depuis que je suis sorti de Wentworth, Claire. Mis à nu. Tout seul. À essayer de me cacher derrière un brin d’herbe tout le temps. Je ferais mieux d'aller dormir ailleurs. Jamie

Plus tard dans la nuit, Claire rejoint Jamie. Ils se retrouvent enfin.

7 – Jamie renvoie Claire au 20e siècle (saison 2, épisode 13)

À quelques heures du début de la bataille de Culloden, après avoir mis Fergus et les hommes de Lallybroch en sécurité, Jamie amène Claire à Craigh Na Dun pour qu’elle le quitte. Il est persuadé qu'il va mourir sur le champ de bataille. Claire étant enceinte de deux mois, il veut que son enfant soit élevé dans la sécurité du 20e siècle. Cette séparation est déchirante.

Claire et Jamie se disent adieu. Photo : Steffan Hill

Cet enfant, ce petit, c’est tout ce qui restera de moi. Jamie, qui prie Claire de partir avec lui sur son cheval

Plus tard, Claire et Jamie sont devant les pierres.

Jamie Fraser (Sam Heughan) et Claire Fraiser (Caitriona Balfe) à Craigh Na Dun alors que Claire repart au 20e siècle. Photo : steffan hill/starz/sony pictures television/Steffan Hill

« Allez viens avec moi, on peut traverser les pierres ensemble, supplie-elle.

– Je ne pourrai pas faire ça.

– Tu dois essayer. Tu l'entends, toi aussi, le bourdonnement? »

Je n’entends rien, rien du tout, Claire. Et même si je pouvais traverser les pierres, ce n’est pas ma place. Mon destin est sur la lande comme tu le sais, mais je te retrouverai. Je te le promets. Si je dois endurer deux siècles de purgatoire, deux longs siècles éloigné de toi, ce sera mon châtiment. Le prix que je dois payer pour mes crimes. [...] Mais quand je serai devant Dieu, j’aurai un argument de poids qui effacera tout le reste. “Seigneur... tu m’as donné une femme formidable. Et je l’ai aimée de tout mon être." Jamie

8 – Claire apprend que Jamie a survécu (saison 2, épisode 13)

Après avoir tenté en vain d’empêcher Geillis Duncan de passer les pierres, Roger (Richard Rankin) et Brianna (Sophie Skelton) apprennent à Claire que Jamie n’est pas mort à Culloden.

Claire Randall (Caitriona Balfe) et sa fille Brianna (Sophie Skelton) à Craig Na Dun lors de la saison 2. Photo : nick wall/starz/sony pictures te/Nick Wall

Jamie... Il n’est pas... mort à Culloden. Jamie s'en est sorti... Et... il a survécu. Eh bien, si ce que vous dites est vrai... je dois retourner auprès de lui. Claire, qui regarde sa fille, puis le soleil qui se lève à travers les pierres

9 – Claire retrouve Jamie après 20 ans de séparation (saison 3, épisodes 5 et 6)

Certainement l’un des moments les plus attendus de la série, toutes saisons confondues.

Après avoir passé 20 ans au 20e siècle, Claire repart au 18e siècle et retrouve Jamie. Si les retrouvailles sont romantiques, la suite l’est moins. Ils ont vécu maintes choses en 20 ans, surtout Jamie, qui a été fugitif, emprisonné, exilé, puis de nouveau libre.

Claire entre dans l’imprimerie en faisant sonner la clochette.

« Est-ce que c'est toi, Geordie? dit Jamie au loin, alors que Claire reconnaît sa voix et s’avance pour le voir, les larmes aux yeux. Tu en as mis du temps. Où est-ce que tu es allé chercher les cristaux? À Glasgow?

– Ce n’est pas Geordie, répond Claire, qui voit Jamie de dos, figé. C’est moi… Claire. »

Jamie se retourne doucement, la regarde, n’en croit pas ses yeux et tombe dans les pommes.

Claire et Jamie Fraser Photo : Sony Pictures Entertainment

Lors de l’épisode suivant, la même scène est reprise, mais du point de vue de Jamie, en commençant par le début de sa journée.

Jamie retrouve ses esprits.

« C'est toi? En chair et en os? demande Jamie.

– Tout comme toi, oui », répond Claire.

Jamie se relève, se rapproche de Claire, lui prend la main et touche ton alliance.

« Je ne l’ai jamais enlevée, dit-elle à Jamie.

– Je veux… Je voudrais vraiment t’embrasser. Je peux? souffle-t-il, très ému.

– Oui, bien sûr. »

L'épisode des retrouvailles expliqué (en anglais)

10 – Laoghaire tire sur Jamie (saison 3, épisode 8)

Quand Claire apprend que Jamie est marié à Laoghaire (Nell Hudson), elle se dispute avec lui.

Le matin suivant, elle décide de repartir à Craigh Na Dun, mais Jamie tente de la convaincre de rester.

Je suis désolé, Claire. Vraiment. Je n’ai connu qu’un seul amour dans ma vie. Et cet amour, c'est toi. Jamie, qui déclare son amour à Claire avant que Laoghaire ne surgisse et ne lui tire dessus

À Lallybroch, Laoghaire Mackenzie Fraser (Nell Hudson) tire sur Jamie quand elle apprend que Claire est revenue. Photo : aimee spinks/starz/courtesy of sony pictures television/Aimee Spinks

Claire le soigne et reste auprès de lui, après une bonne discussion avec un Jamie brûlant de fièvre.

11 – Jamie sauve Claire de la noyade (saison 3, épisode 13)

Après avoir secouru en Jamaïque le jeune Ian (John Bell), kidnappé par des pirates travaillant pour Geillis Duncan, Claire et Jamie reprennent le bateau pour l’Écosse. Ils affrontent une tempête, et une énorme vague emporte Claire.

Claire Fraser (Caitriona Balfe) et Jamie Fraser (Sam Heughan) sur l'Artemis lors d'une forte tempête dans la saison 3. Photo : david bloomer/starz/courtesy of/David Bloomer

J’étais morte. Tout autour de moi, c'était d’un blanc aveuglant et il y avait un bruit doux comme celui des ailes d’un ange. Je me sentais sereine, sans corps, dépourvue de peur, de rage, pleine d’un bonheur calme. Claire

Jamie saute à l'eau pour la sauver et ils échouent sur une plage. Jamie pense que Claire est morte.

Claire! Mon Dieu, Claire! Que Dieu te maudisse, Sassenach. Si tu meurs ici, je jure que je te tuerai! Jamie, qui s’effondre en pleurs

Claire Fraser (Caitriona Balfe) et Jamie Fraser (Sam Heughan) sont vivants après avoir échappé à une tempête en mer. Photo : david bloomer/starz/courtesy of/David Bloomer

Le couple se réveille plus tard sur une plage inconnue. Lorsque des gens viennent vérifier s’ils ont besoin d'aide, ceux-ci leur annoncent qu’ils sont en Amérique.

12 – Jamie retrouve Murtagh (saison 4, épisode 5)

À Wilmington, Jamie tente de recruter des fermiers pour peupler Fraser Ridge. Avant de repartir, le mors du cheval se brise et le jeune Ian va le faire réparer chez le forgeron, qui s’avère être Murtagh, le parrain de Jamie, déporté dans les colonies depuis la fermeture de la prison. Ce dernier demande beaucoup trop cher, alors Jamie va le voir pour lui dire que c’est du vol.

Murtagh Fitzgibbons (Duncan Lacroix) retrouve son filleul Jamie Fraser (Sam Heughan) après plus de 20 ans de séparation. Au centre, le neveu de Jamie, le jeune Ian (John Bell). Photo : aimee spinks/starz/courtesy of s/Aimee Spinks

Murtagh est de dos quand Jamie arrive et lui parle. Il reconnaît tout de suite sa voix.

Et moi qui pensais ne plus jamais te revoir! Mais enfin, comment? Qu’est-ce que tu es venu faire ici? Murtagh, qui prend Jamie dans ses bras

13 – Jamie rencontre sa fille Brianna pour la première fois (saison 4, épisode 9)

Brianna a passé les pierres pour avertir ses parents qu’ils vont mourir dans l’incendie de leur maison. Elle rencontre Jamie à Wilmington avant de retrouver aussi sa mère.

Jamie Fraser (Sam Heughan) rencontre sa fille Brianna Randall (Sophie Skelton) pour la première fois. Photo : aimee spinks/starz/courtesy of s/Aimee Spinks

« Vous êtes Jamie Fraser, n’est-ce pas? dit Brianna.

– Oui. Qui le demande? Tu as un message pour moi, petite? répond Jamie.

– Je m’appelle Brianna, je suis votre fille. »

L’expression de Jamie change, il est ému.

« Brianna! C’est bien vrai? C’est toi? murmure-t-il, les larmes aux yeux.

– C’est moi. Ça se voit, non?

– Oui. Ça se voit, oui. Je ne pensais pas que tu serais aussi grande. Dans ma tête, tu es restée une enfant, une petite fille, toujours. Mon bébé. Je ne m’attendais pas... » dit Jamie, avant que sa fille ne s’effondre en pleurs dans ses bras.

Brianna Randall (Sophie Skelton) retrouve sa mère Claire Fraser (Caitriona Balfe) après avoir rencontré son père Jamie Fraser (Sam Heughan). Photo : aimee spinks/starz/courtesy of s/Aimee Spinks

14 – Jamie et Claire disent adieu à Ian (saison 4, épisode 13)

Claire, Jamie et Ian arrivent finalement au village où Roger (Richard Rankin) est tenu prisonnier. Ils tentent de le libérer, mais leur plan échoue.

Jamie et Claire font leurs adieux à Ian. Photo : aimee spinks/starz/courtesy of s/Aimee Spinks

« C’est moi qui reste, dit Ian au moment où Jamie veut prendre la place de Roger.

– Ian, qu’est-ce que tu fais? demande Jamie.

– Tu es libre. Ça va aller, mon oncle. Pars avec Roger. »

Ian regarde Roger et ajoute :

« Je te présente toutes mes excuses pour ce qu’on t’a fait.

– Reste discret et sois très prudent, dit Jamie. Tu t’enfuiras ou alors je viendrai te libérer.

– Non. Je suis vraiment sérieux. Je reste.

– Et tu vas vivre ta vie chez les Mohawks?

– Je leur ai donné ma parole. Je compte bien la respecter. Toi, tu as donné la tienne à Brianna.

– On va être séparés, ça va être dur.

– Oui, ça va être dur pour nous deux, mais tu dois me promettre que tu vas t’en aller et que tu ne reviendras jamais. J’ai choisi ce qui m’arrive.

– Oui », promet Jamie, en larmes.

15 – Brianna retrouve Roger (saison 4, épisode 13)

À la fin de la saison 4, lorsque Claire et Jamie reviennent à River Run pour retrouver leur fille Brianna, Roger ne les accompagne pas. Finalement, il revient vers Brianna plus tard. Cette dernière le voit au loin et court le retrouver, dans une scène romantique typique. Ils tombent dans les bras l’un de l’autre.

Brianna Randall (Sophie Skelton) retrouver Roger Wakefield (Richard Rankin). Photo : aimee spinks/starz/courtesy of s/Aimee Spinks

« Tu es là, s'exclame Brianna.

– Je suis là, répond Roger.

– J’ignorais si tu viendrais.

– Je suis peut-être têtu, mais pas stupide. Je t’aime. Je t’aimerai toujours.

– Je t’aime aussi.

– Le bébé?

– Un garçon.

– Emmène-moi voir mon fils. »

Brianna Randall (Sophie Skelton), Claire Fraser (Caitriona Balfe) et Jamie Fraser (Sam Heughan) se retrouvent. Photo : aimee spinks/starz/courtesy of s/Aimee Spinks

Il faudra attendre la saison 5, dont le début de la diffusion en anglais est prévu le 16 février 2020, et plus tard en français, pour connaître la suite des aventures de la famille Fraser-MacKenzie.

Claire Fraser (Caitriona Balfe) et Jamie Fraser (Sam Heughan) dans une scène de la saison 2 qui se déroule sur les quais du Havre en France. Photo : neil davidson/ starz/ courtesy of sony pictures television/Neil Davidson

10 autres scènes importantes Claire et Frank à Craigh Na Dun en même temps (saison 1, épisode 8) La naissance et la mort de Faith (saison 2, épisodes 6 et 7) Claire persuadant Randall de se marier avec Mary Hawkins (saison 2, épisode 12) Claire sur la tombe des Fraser à Culloden (saison 2, épisode 13) Jamie se rappelant la bataille de Culloden (saison 3, épisode 1) La sœur de Jamie livrant ce dernier aux soldats anglais, à sa demande (saison 3, épisode 2) John Grey qui tente de séduire Jamie (saison 3, épisode 3) Jamie qui quitte son fils Willie (saison 3, épisode 4) Brianna donnant le droit à Claire de rejoindre Jamie (saison 3, épisode 5) La fondation de Fraser Ridge (saison 4, épisode 3)