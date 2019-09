Bien-cuit pour Jean-Philippe Wauthier pour la dernière de la saison de Bonsoir bonsoir!

Supposément appelé en renfort par l’équipe de l’émission, qui considérait l’ego de son animateur démesuré en cette fin de saison, Alexandre Barrette a dès le départ annoncé ses couleurs :

Moi, ce soir, je te le dis tout de suite, JP, je viens te détruire. Alexandre Barrette

Regardez le bien-cuit en l'honneur de Jean-Philippe Wauthier :

Le bien-cuit de Jean-Philippe Wauthier

Le bien-cuit a commencé avec des extraits de Jean-Philippe qui mange, qui mange et qui mange encore.



Par la suite, l’humoriste a souligné, vidéo à l’appui, le côté charmeur de l’animateur.

J’ai remarqué que tu es très, très dans la séduction dans tes entrevues. […] Tu as l’air d’une fillette au concert de Justin Bieber. Alexandre Barrette

Alexandre Barrette a poursuivi en faisant allusion à la situation matrimoniale de l’animateur, qui, bon joueur, a éclaté de rire.



Sous le faux couvert de l’anonymat, le musicien Tony Albino a livré un témoignage au sujet de la supposée maltraitance qu’il aurait subie au cours de l’été :

Il m’a forcé à me déguiser en poulet, en lapin et, finalement, en chat… Tous des animaux qui me font peur! Tony Albino



Clou du bien-cuit, France D’Amour, France Castel, Catherine Proulx-Lemay, Mahée Paiement et Christian Bégin sont venus chanter I Think of You, de Gregory Charles, une chanson que l’animateur a beaucoup fredonnée cet été.



Jean-Philippe Wauthier a annoncé que l’émission reviendra au printemps prochain pour une deuxième saison.



Regardez l'émission complète du jeudi 5 septembre.