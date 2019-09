Bruno Pelletier et ses influences musicales

Regardez la prestation de Bruno Pelletier :

Des incontournables de la musique québécoise



Pour ce qui est de Sous influences, le titre lui est apparu pendant le débat sur la légalisation du cannabis.

Mon album, c’est les artistes à qui je fais un coup de chapeau, ce sont des gens qui ont été influents. Certains sont devenus des amis, d’autres sont juste des connaissances artistiques ou simplement [je ne les ai] jamais rencontrés, mais leur parcours me fait quelque chose.

Parmi ces artistes dont il chante les chansons : Jean-Pierre Ferland, Pauline Julien, Boule Noire, Pierre Flynn, Gerry Boulet, Patrick Norman, Michel Pagliaro, Gilles Vigneault et Sylvain Lelièvre.

Julie, Tony et Bruno, le trio de Sous influences se retrouve



Parfaite illustration de l’expression « tout est dans tout », ce sont Julie Lamontagne et Tony Albino, les musiciens de Bonsoir bonsoir!, qui ont réalisé son album.

Je me suis mis dans une position où ce n’est plus mon amie, mais c’est la réalisatrice (Julie Lamontagne) qui va me donner une indication à laquelle je n’aurais peut-être pas pensé.

Bruno Pelletier