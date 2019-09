La série Toute la vie : être enceinte à 13 ans

Quand on s’engage comme parent, c’est pour toute la vie. Alors, c’est un pensez-y-bien! Pour celles qui décident de devenir mères, il y a l’École Marie-Labrecque. L’établissement permet aux jeunes filles d’obtenir leur diplôme d’études secondaires tout en poursuivant leur grossesse.

Voyez un aperçu de la série

Un avant-goût de l'émission

La série commence durement avec une poignante scène de fausse couche. Déjà, on sent le ton fort intime que prendra la série.

Lors des premiers épisodes, on suit principalement deux adolescentes : Edwidge et Anaïs.

Edwidge, l’orpheline

Edwidge Photo : Aetios Productions/Véro Boncompagni

Lorsque Edwidge (Naïla Victoria Louidort-Biassou) se rend compte qu’elle est enceinte, il est trop tard pour avorter. Elle se retrouve dans une situation peu enviable. Son père et sa mère viennent de mourir mystérieusement en Haïti. Elle habite depuis chez sa tante, qui la met à la porte lorsqu’elle a apprend sa grossesse. Elle a aussi un petit frère, Martin, duquel elle veut s’occuper.

Outre son deuil à vivre, elle doit gérer ses difficultés d’adaptation à l’école et sa peur de sentir son bébé bouger dans son ventre.

Anaïs, celle qui refuse d’avorter

Anaïs Pelletier Photo : Aetios Productions/Véro Boncompagni

Anaïs (Cassandra Latreille) a 13 ans lorsqu’elle se rend compte qu’elle est enceinte. Ses parents, ainsi que les parents de son copain exigent qu’elle se fasse avorter. Anaïs n’est pas d’accord. Tout le monde tente d’influencer son choix, sans prendre en considération que c’est Anaïs, et elle seule, qui doit prendre la décision. Venant d’une petite ville, Anaïs décide de fuguer à Montréal.

Le père d’Anaïs est un homme colérique et borné, interprété par Emmanuel Bilodeau. Sa mère, la douce et effacée Josée, est jouée par Fanny Mallette.

Une distribution faite dans les réseaux sociaux

Camille, Flora, Jolène et Den Photo : Aetios Productions/Véro Boncompagni

On a pu voir à l’œuvre une jeune distribution fort épatante. De jeunes comédiennes, dont certaines qui n’avaient jamais joué à la caméra, comme Naïla Victoria Louisdort-Biassou, ont pu apporter une crédibilité émotive aux personnages.

Le réalisateur, Jean-Philippe Duval, raconte qu’il y a eu un gros travail de sélection de la distribution. Un appel à tous a été lancé sur les réseaux sociaux pour trouver les comédiennes, qui avaient presque le même âge que leur personnage.

L’après- Unité 9 pour Danielle Trottier

Il y a deux ans maintenant que Danielle Trottier a commencé à travailler sur cette série des mères adolescentes.

« Je me demandais si j’allais trouver un jour un sujet aussi fort et qui déménagerait autant que les femmes criminelles. Avec [Toute la vie], j’ai trouvé quelque chose qui m’a amenée à un étage un peu plus profond et qui m’a bouleversée », indique Danielle Trottier.

Danielle Trottier présente Toute la vie

La série

Un sujet chaud : l’avortement

Quand on parle de grossesses d’adolescentes, il est immanquablement question d’avortement. En démarrant ses recherches, Danielle Trottier ne pouvait se douter que le sujet reviendrait autant en force dans l’actualité.

Je trouve que le débat n’a jamais eu lieu. On est campé dans nos positions pro-choix ou pro-vie. Tout le monde est campé [dans sa position], mais le vrai débat social, je ne crois pas qu’on l’ait eu tant que ça. En même temps, c’est tellement individuel à chaque fille! Danielle Trottier

Toute la vie sera diffusée le mardi soir à 20 h.

La série est écrite par Danielle Trottier et réalisée par Jean-Philippe Duval.

Avec : Hélène Bourgeois Leclerc, Roy Dupuis, Cassandra Latreille, Naïla Victoria Louidort-Biassou, Tayna V. Lavoie, Evelyne Lafrenière, Alison Carrier, Ambre Jabrane, Thomas Delorme, Emmanuel Bilodeau, Fanny Mallette, Jade Charbonneau, David Boutin, Marikym Hervieux.

Voir tous les personnages.

Que dire de plus?