Des nouvelles du sergent-détective Bruno Gagné

Nous nous doutions bien que Bruno Gagné n’irait pas bien loin puisqu’il est présent dans les images promotionnelles de la série. Et heureusement! Michel Charette nous offre une très belle prestation d’acteur. Il joue avec un bel équilibre le trouble et le déni dans lequel se trouve l’enquêteur Gagné.

Trois mois après l’accident...

Bruno Gagné, Patrick Bissonnette et Stéphane Pouliot. Photo : Aetios Productions/Capture d'écran

L’action de la quatrième saison commence trois mois après le tragique accident de Bruno Gagné, qui avait heurté une fillette.

Puisque l’accident implique une civile, l'Unité des enquêtes indépendantes a dû faire son enquête. Bruno a donc été mis en congé forcé chez lui, et la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP) doit évaluer la pertinence de déposer ou non des accusations contre l’enquêteur Gagné.

C’est dans toute cette procédure que l’on retrouve Bruno Gagné. Il met beaucoup d’efforts pour avoir l’air solide. Il en donne plus que le client en demande pour convaincre ses collègues qu’il ne se sent pas coupable de l’accident et qu’il va bien.

Plusieurs signes nous laissent pourtant croire le contraire. L’auteur Luc Dionne refuse d’en dire plus sur l’état d’esprit de son personnage, qui demeure fragile.

Rappelons que le tragique accident est survenu lors d’une chasse à l’homme pour capturer Yannick Dubeau. Il n’est pas question de lui lors des premiers épisodes. Toute l’attention est sur Bruno et les suites de l’accident.

Un meurtre sous l’influence de l’ayahuasca

L'affaire de l'ayahuasca Photo : Aetios Production/Karljessy

Nous plongeons rapidement dans la première enquête de la saison : un fils intoxiqué tue sa mère de façon cruelle.

Pour cette première intrigue, Luc Dionne s’est inspiré d’un reportage sur l’ayahuasca qu’il a vu à Enquête l’an dernier et qui l’avait renversé.

L’ayahuasca est une boisson hallucinogène provenant d’Amazonie. Elle est illégale au Canada, mais certains groupes religieux ont obtenu une dérogation pour l’importer légalement.

Les enquêteurs tentent de résoudre ce crime tout en voulant ouvrir le débat sur la légitimité de ce produit qui a déjà tué plusieurs personnes.

Voyez le reportage d’Enquête, « Ayahuasca : potion magique et potion tragique »

Patience en attendant Catherine Proulx-Lemay

Florence Guindon Photo : Aetios Productions/Karljessy

Nous n’avons pas vu le personnage de Catherine Proulx-Lemay lors des premiers épisodes. Elle arrivera au 31 la semaine du 23 septembre seulement. Elle interprète Florence Guindon, une sergente-détective en crimes familiaux.

« Elle ne donne pas sa place. C’est une policière d’expérience, et elle peut être physiquement très dure », dit Luc Dionne à propos de ce nouveau personnage.

Geneviève Schmidt dans un personnage qu’on aime détester

Nancy Riopelle se vide le coeur Photo : Aetios Production/Capture d'écran

Geneviève Schmidt incarne un personnage que le public aimera haïr. Elle joue la détestable Nancy Riopelle, la mère de la petite Juliette, heurtée par Bruno Gagné.

Par désespoir ou par méchanceté, elle mène la vie dure à Bruno. Nous pouvons comprendre sa douleur. Mais aussitôt que nous nous laissons attendrir, elle lance une réplique cinglante ou pose un geste odieux qui nous la fait détester encore plus. « On n’a rien vu encore », nous promet Geneviève Schmidt.

Noélie Saint-Hilaire Photo : Aetios Productions/Karljessy

Que dire de plus?

Noélie Saint-Hilaire impressionne Gabrielle Simard, qui la voit comme une future SD. Mais la haute direction du SPGM la trouve trop jeune.

Stéphane Pouliot requiert les services de Max, un détective privé (François Chénier) qui est un bon ami de Da-Xia Bernard.

Le dernier épisode laisse entrevoir que ça pourrait brasser chez la mafia à la suite d’une histoire de vol de cercueil. On y voit Mathieu Baron dans la peau du sergent Romano parler très bien italien (le comédien a des origines italiennes).

Noélie et Stéphane, en collaboration avec Sherry Guo, la policière de Vancouver qui avait aidé à enquêter dans le quartier chinois, sont sur la piste d’un important réseau d’immigration illégale qui fait du trafic d’êtres humains.

Nous verrons le comédien Yves Jacques plus tard cet automne dans la peau d’un coroner.

Au moment où l’on se parle, huit semaines de la série sont déjà écrites.

L’auteur sait comment il terminera cette quatrième saison, mais n’a rien voulu nous dire.

De retour sur les ondes le lundi 9 septembre à 19 h.