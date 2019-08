Du livre à la télévision, entrevue avec l’auteur Joël Dicker

Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec le réalisateur français Jean-Jacques Annaud (connu pour les films L’ours, Le nom de la rose, La guerre du feu)?

Dans le processus d’adaptation de mon livre à l’antenne, Jean-Jacques Annaud est arrivé assez tard, après une centaine d’autres propositions de réalisateurs. Réunir toutes les conditions pour faire une bonne adaptation au cinéma est compliqué de nos jours (contraintes d’exclusivités, de budget, de disponibilité d’acteurs et d'actrices, etc.). Il fallait trouver un projet qui soit faisable et dont on puisse être fiers quand on le montrera à nos enfants. Mon éditeur et moi en étions au stade où l’on se disait : "Mieux vaut pas de film qu’un mauvais film." Puis Jean-Jacques Annaud est apparu avec une proposition solide. Il avait bien compris le livre, et j’ai tout de suite été convaincu!

Comment s’est déroulée votre collaboration?

Je n’ai pas fait grand-chose, car je n’allais pas apprendre à Jean-Jacques Annaud à faire un film! Je connaissais son travail, j’avais donc la garantie de voir une adaptation de qualité. Il a été le réalisateur, mais également le concepteur de la série. C’est lui qui a pensé les épisodes, les scénarios, etc. De plus, je n’avais pas envie d’être impliqué dans le scénario, car je ne voulais pas prendre de décisions que je n’avais volontairement pas prises pour le livre.

La vérité sur l'affaire Harry Québert Photo : Radio-Canada

Qui a-t-il de différent entre le livre et la télésérie?

Le texte et les images sont extrêmement fidèles au livre. Ce qui change, c’est le rythme. À la télé, c’est un rendez-vous fixe : on voit un épisode par semaine. Lorsqu’on lit un roman, on est beaucoup plus libre. La personne qui lit décide même de l’image, de la sensation. J’écris comme je lis, de façon très ouverte. En cela, je ne précise pas comment sont les personnages. Beaucoup de gens me posent des questions sur mon interprétation, d’autres pensent que Nola est noire par exemple. Je ne leur réponds pas, je préfère les laisser s’imaginer ce qu’ils veulent.

En quoi le contact avec le cinéma a-t-il pu faire évoluer votre rapport à l’écriture?

Cela m’a conforté dans le fait que la littérature est plus forte que le cinéma, car le chemin intérieur que fait la personne qui lit est quelque chose de beaucoup plus puissant que ce que va vivre un spectateur ou une spectatrice. Pourquoi? Parce que, quand tu lis un roman, si l’on te demande de faire un arrêt sur image, de t’imaginer un chalet avec un chien devant, tu risques fort de transposer la vision d’un chien que tu aurais aimé avoir plus jeune ou bien celui de ta grand-mère. La lecture a souvent un lien avec quelque chose de très personnel. Le cinéma est plus distant. Même quand l’acteur est bon, tu sais que Leonardo DiCaprio a joué dans Titanic, Shutter Island et the Revenant, et bien que tu te prennes au jeu, tu sais que ce n’est que du cinéma. En tout cas, c’est comme cela que moi je le perçois.

C’est aussi mon travail de créateur que de susciter l’imagination du lecteur ou de la lectrice dans un monde ultra imagé, où l’on est incapables de se concentrer, où l’on est constamment à la recherche d’information et où l’on peine à se plonger dans un seul monde.

Harry Quebert. Photo : takashi seida/epix/Takashi Seida

Avez-vous des anecdotes de tournage à nous raconter?

C’était un tournage très gai. Malgré les difficultés liées aux conditions de travail sur le tournage qui peuvent parfois être éprouvantes pour l'équipe technique, j’ai senti une grande passion. Jean-Jacques Annaud était à la fois très doux et très ferme. C’est une personne pleine d’humour, et très relax. Mais il est aussi très sûr de ce qu’il veut.

Quels seraient vos conseils pour écrire un livre captivant?

Le seul conseil que je pourrais donner, c’est d’avoir du plaisir dans le projet que l’on mène. Le premier roman pour lequel j’ai vraiment aimé écrire, c’est La vérité sur l’affaire Harry Quebert. C’est le moment où j’ai réussi à me définir comme écrivain de fiction. J’éprouve aussi du plaisir à vaincre une difficulté. "Ce personnage ne marche pas, mais pourquoi?" C’est une énigme à déchiffrer, je vais en arrière, en avant, comme si je tournais un cube Rubik dans tous les sens pour trouver la combinaison idéale.

Depuis deux ans, Joël Dicker travaille sur un nouveau roman, mais ne souhaite pas en parler tant qu’il ne l’aura pas terminé. Selon lui, « tout peut changer! Certains personnages peuvent sauter. L’énigme et les personnages doivent s’emboîter comme deux disques qui se font tourner l’un l’autre ». L’écriture de cet auteur suisse est fidèle à sa culture, c’est un savant travail d’horlogerie.