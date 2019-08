La cinquième et dernière saison de Ruptures

DIVULGACHEURS : pour continuer à lire ce texte, vous devez avoir écouté la quatrième saison de la série. (Si ce n’est pas fait, il y a ICI Tou.tv Extra!)



La saison dernière, nous avions laissé Ariane en pleine tempête. Ses amours vacillantes laissaient présager le retour de son ancien amoureux, Étienne Dalphond, toujours fou d’elle. Les circonstances de la mort du père d’Ariane et le rôle de sa mère dans ce drame étaient enfin dévoilés. Le chantage exercé par Jean-Claude De Vries semblait avoir atteint son apogée. L’avocate avait risqué sa carrière en mettant en doute l’impartialité d’un juge pour faire triompher la vérité.

Bande-annonce

Dès le premier épisode de la cinquième saison, Ariane se souvient de détails de la mort de son père qui lui avaient échappés et qui nous éclairent encore plus sur son mal-être. Elle parle également plus précisément de l’agression qu’elle a subie de la part de Jean-Luc De Vries. Encore et toujours, l’avocate sera bousculée par les événements et se trouvera devant des choix difficiles.



Les deux premières causes de la saison :



Le premier épisode met en scène Juliette, une jeune femme qui tient à demeurer avec son père à la suite du divorce de ses parents. Ariane aura tôt fait de découvrir que celui-ci exerce une influence très forte sur sa fille.



Dans le deuxième épisode, Malik, un adolescent d’origine libanaise, demande à Ariane de l’aider parce que son oncle et tuteur veut le ramener au Liban, ainsi que son jeune frère, pour y vivre.





Claude Boily (Isabel Richer) Photo : Aetios Productions



À surveiller durant la saison :



-Le personnage de Kristelle, interprété par Mahée Paiement

-Les affrontements piquants entre Ariane et Marie Rousseau

-La réaction de Jean-Luc De Vries quand il comprendra qu’Étienne complote dans son dos.

- Les choix de Claude : retournera-t-elle à la pratique du droit?

À venir sur le web :



De nouvelles capsules vidéo mettront en vedette les comédiens et comédiennes de la série, qui nous parleront de leurs personnages et des thématiques de l’émission.



La dernière saison de Ruptures sera diffusée à compter du lundi 9 septembre à 21 h.