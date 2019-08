Outlander : Claire, Jamie, Craigh Na Dun et le tourisme en Écosse

En fait, les pierres de Craigh Na Dun ne sont qu’un décor en styromousse. Ce lieu, né de l’imaginaire de Diana Gabaldon, qui a écrit les romans, ensuite adaptés en série, n’existe pas. Mais l’endroit où les images sont tournées est bien réel. Il est situé à côté de Pitlochry sur la route pour Kinloch Rannoch, dans la région du Perthshire. C’est l’un des nombreux sites qui a bénéficié de la popularité de la série et qui attire maintenant des milliers de touristes voulant suivre les traces de Claire et Jamie Fraser. Une blogueuse a même donné le lien Google map pour trouver l'emplacement facilement.

Craigh Na Dun dans la série «Outlander» n'existe pas, le lieu de tournage est proche de Pitlochry en Écosse Photo : getty images/istockphoto/thierry64

La série Le chardon et le tartan a donné une extraordinaire poussée au tourisme en Écosse, où la majorité des scènes de la série sont tournées. Même la saison 4, dont l’histoire se déroule en Caroline du Nord.

Selon l’étude Outlander Effect and Tourism, publiée en 2019 par VisitScotland, l’office du tourisme écossais, les lieux de tournage de la série ont vu le nombre de touristes grimper de 67 % depuis 2013, passant de 887 000 à 1,5 million de visites en 2017.

Un guide pour les fans de la série

Devant l’engouement des touristes pour ces lieux, VisitScotland propose même une section spéciale sur la série, offerte aussi en français, dont un guide des sites de tournage. « Notre nouvelle carte et notre nouvel itinéraire constituent le moyen idéal pour les fans des livres Outlander de suivre les traces de Jamie et Claire. Cet intérêt ne fera que croître avec la sortie de la série télévisée », avait déclaré Mike Cantlay, président de VisitScotland, lors du lancement de ce guide en 2014.

Cette section, très bien organisée, répertorie tous les sites de tournage des quatre saisons, explique ce qu’ils représentent dans la série et donne les informations sur le vrai nom des lieux et la façon de les visiter.

On y offre aussi de l’information sur les mariages écossais, les châteaux, les menhirs et les révoltes jacobites.

Un circuit de 12 jours est même proposé pour les inconditionnels et inconditionnelles de la série. Le premier jour propose une visite d’Édimbourg à pied. On y fait des liens entre la série et l’histoire réelle de l’Écosse et de Bonnie Prince Charlie, le surnom du prince Charles Édouard Stuart (1720-1788), fils aîné du prince Jacques François Stuart. Ce personnage historique joué par Andrew Gower dans la série a vraiment été au cœur de la rébellion jacobite et de la tragique bataille de Culloden que Jamie et Claire ont tenté, en vain, d’éviter.

Le château de Leoch, le plus populaire

Le château de Doune, qui incarne celui de Leoch du clan MacKenzie dans la série, a enregistré la plus forte augmentation du nombre de visites : 226,5 % au cours des cinq dernières années, passant de 38 081 à 124 341 personnes, suivi du château de Blackness (181,7 %), qui représente Fort William, l’endroit où Jamie Fraser (Sam Heughan) a été emprisonné et fouetté par Black Jack Randall (Tobias Menzies). La cathédrale de Glasgow (66,8 %), qui représentait l’hôpital des Anges à Paris dans la saison 2, est en troisième position.

Le Culloden Visitor Centre a aussi connu une augmentation de 65 % des visites entre 2013 et 2017.

Par ailleurs, si la deuxième saison se passe en majorité à Paris, les tournages n’ont pas eu lieu dans la capitale française ni à Versailles. Ce sont les jardins du château de Drummond qui représentent ceux du célèbre château français à l'écran.

Les jardins du château de Drummond à Creiff, en Écosse Photo : getty images/istockphoto/Canonite

La Caroline du Nord en Écosse

Si l’Écosse est beaucoup moins présente dans les saisons 3 et 4 de la série télé, elle reste présente en ce qui concerne les lieux de tournage, car les paysages entre les deux régions se ressemblent beaucoup. En réalité, Fraser Ridge n'existe pas, mais se trouve en Écosse pour les tournages.

« Après la saison 3, je suis allé visiter la Caroline du Nord, pour vérifier si l'on pouvait tourner en Écosse », explique le producteur et auteur Matthews B. Roberts dans la vidéo Here in the New World inclue dans les contenus en extra des DVD de la saison 4.

Claire et Jamie, collés tête contre tête, dans l’épisode 3. Photo : Tall Ship Productions, Story Mining & Supply Co., Sony Pictures

L’acteur Sam Heughan, qui joue Jamie Fraser, a aussi passé une semaine en Caroline du Nord, dans la région où se trouve le fictif Fraser Ridge. Il en parle aussi dans la vidéo.

C’était impressionnant de voir, une année plus tard, lorsque nous tournions en Écosse, comment l’Highland ressemblait au Blue Ridge Mountains [une chaîne de montagnes dans l’Est américain, notamment en Caroline du Nord]. Sam Heughan

Caitriona Balfe, la comédienne qui incarne Claire Fraser, pense que cette ressemblance a poussé plusieurs Écossais à immigrer en Caroline du Nord. « Ça leur rappelait leur patrie d’origine. »

Jamie et Ian dans le village mohawk Photo : Tall Ship Productions, Story Mining & Supply Co., Sony Pictures

Cependant, l’acteur John Bell (jeune Ian) précise que la température de la forêt écossaise où sont tournées les scènes représentant Fraser Ridge est toujours plus basse de 5 degrés qu’ailleurs.

Vraiment, nous l’appelons Fraser Fridge (frigo). John Bell

La Jamaïque en Afrique du Sud

Outre l’Écosse, Outlander a été filmé en Afrique du Sud et en Tchéquie, à Prague. La troisième saison, qui se passe en grande partie sur des bateaux ou dans les Caraïbes, a été tournée dans un studio à Cape Town, en Afrique du Sud. « Il y avait d’immenses installations, de nombreux bateaux, c’était toujours notre premier et meilleur choix », explique Ronald D. Moore, l’un des producteurs de la série, dans une vidéo.

Jamie Fraser (Sam Heughan) Photo : david bloomer/starz/courtesy of/David Bloomer

Les scènes sur les bateaux n’ont pas été tournées en mer, mais sur la terre ferme, avec des effets spéciaux. La mer a été ajoutée numériquement au montage.

Diana Gabaldon récompensée

Mentionnons que l’autrice de cette saga, Diana Gabaldon, a reçu le prix Scottish Thistle de VisitScotland pour l’effet provoqué par ses romans sur le tourisme en Écosse.

L'autrice Diana Gabaldon, entourée du producteur de la série télévisée «Outlander», de l'actrice Caitriona Balfe et de l'acteur Sam Heughan Photo : iStock/Vivien Killilea

Lorsqu’elle a reçu son prix en mars 2019, elle était très heureuse. « C'est fabuleux. J'entends beaucoup de fans qui ont lu les livres et vu la série télévisée et qui viennent en Écosse; ils écrivent tous pour me dire à quel point c'était merveilleux et m'envoient des souvenirs de leurs voyages. »

Les quatre saisons d’Outlander : le chardon et le tartan sont offertes sur ICI Tou.tv Extra.