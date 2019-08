Les sept nouveautés télé de la rentrée 2019

1) Faites-moi rire!, l’émission humoristique animée par Pénélope McQuade

L’idée? En s’inspirant de leur « ADN humoristique », les personnalités invitées auront droit à des numéros conçus sur mesure pour elles. Pour ce faire, l’animatrice sera entourée de jeunes humoristes de talent, dont Arnaud Soly, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Eve Côté, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Rosalie Vaillancourt et plusieurs autres. Ces numéros originaux alimenteront la discussion, tandis que Pénélope récoltera les anecdotes et confessions amusantes de ses hôtes.

À partir du vendredi 13 septembre à 20 h

Faites-moi rire!

Bande-annonce Faites-moi rire!

2) On va se le dire , la nouvelle quotidienne de discussions menée par Sébastien Diaz

Dans son émission de 90 minutes, l’animateur accueillera chaque jour des personnalités différentes issues d’un grand bassin de collaborateurs et collaboratrices afin de discuter, de réfléchir et de s’amuser en table ronde sur des sujets en tout genre qui alimentent l’actualité.

Un grand écran en transparence révèle en un coup d’œil tous les sujets discutés à l’émission. Dominant le décor, ce mur de sujets représente aussi le site web de l’émission. Véritable fenêtre sur le monde, l’écran permet de joindre des personnalités aux quatre coins du globe et d’être en conversation constante avec le public.

À partir du 9 septembre

Du lundi au vendredi à 16 h

On va se le dire

3) 100 génies, un jeu-questionnaire animé par Pierre-Yves Lord

100 génies, c’est 100 jeunes de 14 à 17 ans, sur un plateau de télé, qui se disputent 6 places très convoitées au sein de 2 équipes – champions, championnes et aspirants, aspirantes – s’affrontant lors de matches riches en rebondissements. Les jeux, épreuves et questions s’articulent autour d’un grand thème et exigent de la logique, de l’esprit d’équipe et une bonne dose de culture générale.

À partir du jeudi 12 septembre à 20 h

100 génies

Bande-annonce - 100 génies

4) Toute la vie , la nouvelle série dramatique de Danielle Trottier

Cette fiction se déroule à l’École Marie-Labrecque, un établissement unique au monde. On y accueille une soixantaine de jeunes filles de 12 à 17 ans, toutes enceintes ou jeunes mamans. L’école a la double mission de veiller à leur scolarité et de les préparer à assumer leur rôle de mère afin qu’elles soient aptes à prendre soin du petit être fragile et totalement dépendant qu’elles ont mis ou qu’elles mettront au monde. C’est un défi de taille qu’il faut relever en quelques mois.

Avec Roy Dupuis, Hélène Bourgeois-Leclerc, Fanny Mallette, Emmanuel Bilodeau, David Boutin, Nathalie Mallette, Gabriel D’Almeida Freitas, Thomas Delorme, Marikym Hervieux, Kaly Roy, Annie Charland, Élodie Maboundou et de jeunes comédiennes débutantes : Cassandra Latreille, Naïla Victoria Louidort-Biassou, Tayna V. Lavoie, Alison Carrier, Évelyne Laferrière et Ambre Jabrane.

À partir du mardi 10 septembre à 20 h

Toute la vie

Un avant-goût de l'émission

5) Le monstre , la minisérie inspirée du récit d’Ingrid Falaise

Cette histoire met en lumière la violence dans une relation amoureuse. C’est l’autrice Chantal Cadieux qui a écrit la série à partir du livre autobiographique de la comédienne Ingrid Falaise.

À 18 ans, Sophie tombe amoureuse d’un jeune homme au charisme envoûtant que l’on appellera seulement « M ». Dès lors, rien n’est plus important pour elle que de passer du temps avec cet amoureux. Mais celui-ci se révélera un bourreau intraitable. Ce n’est qu’au terme d’un combat inégal et dévastateur qui durera près de trois ans qu’elle parviendra à se dégager de cette relation.

Avec Rose-Marie Perreault, Mehdi Meskar, Macha Limonchik, Jean-François Pichette, Eva Tanoni, Maude Demers-Rivard, Michel Laperrière, Hugues Frenette et Marie-Thérèse Fortin.

À partir du mercredi 11 septembre à 21 h

Le monstre

Bande-annonce

6) La deuxième saison de la fiction Plan B avec Sophie Lorain

Le personnage principal, Florence, est une mère de famille féministe à la barre d’une émission de radio matinale. Elle aura recours à l’agence Plan B, une entreprise qui permet de voyager dans le temps. Elle entrevoit, dans ce qu’offre cette compagnie, une deuxième chance pour elle de sauver sa fille qui, à 15 ans, a commis l’irréparable.

Cette deuxième saison explore la relation entre une mère et ses enfants.

Avec Luc Guérin, Tammy Verge, Évelyne de la Chenelière, Alex Godbout, Steve Gagnon et Milya Corbeil Gauvreu.

À partir du mercredi 30 octobre à 21 h

Plan B

Voir la bande-annonce

7) La vérité sur l'affaire Harry Quebert , le thriller policier adapté du roman de Joël Dicker

Lorsque l’écrivain Harry Quebert (Patrick Dempsey) est accusé du meurtre de Nola Kellergan, son ancien étudiant Marcus Goldman laisse tout tomber pour prouver l’innocence de son mentor.

À partir du samedi 14 septembre à 21 h

La vérité sur l'affaire Harry Quebert