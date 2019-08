Koriass et FouKi rappent ensemble à Bonsoir bonsoir!

Regardez la prestation de Koriass et FouKi :

Koriass et FouKi

D’entrée de jeu, Koriass a fait une brève présentation de FouKi.





Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, son vrai nom c’est Léo Fougère. Vous pouvez aller l’ajouter sur Facebook! Koriass

Mais encore :

C’est un jeune rappeur québécois qui a fabriqué un peu son propre langage. Son premier album s’appelle Zay. Son deuxième album s’appelle ZayZay. C’est un diminutif de posé, relaxe. C’est quelqu’un qui a un sens de la mélodie incroyable et qui est très talentueux. Koriass

Si Koriass se défend d’être le mentor de FouKi, selon l’animateur, il a sûrement été un modèle pour le jeune rappeur. Ce à quoi FouKi a répondu :





C’est sûr que moi, j’ai grandi avec du rapkeb comme du Alaclair Ensemble, les Dead Obies, Koriass, justement. J’ai écouté quand même beaucoup, beaucoup de rap québécois, ça fait que c’est sûr qu’il y a beaucoup d’inspirations de tout ça, [ce qui fait] que je rappe comme ça aussi aujourd’hui. FouKi

Koriass et FouKi ont eu du plaisir à travailler ensemble dès la première fois et ont récidivé.

Je pense qu’il n’y a pas beaucoup d’artistes avec qui j’ai travaillé dans le rap québécois qui me remettent dans l’état que j’étais quand j’avais 19-20 ans et que je faisais ça juste pour le fun, sans vraiment penser à qui va entendre ça. Koriass

À savoir pourquoi il n’y a pas plus de femmes invitées à collaborer avec les rappeurs masculins, et si on leur fait vraiment de la place, Koriass a bien voulu répondre :

Oui, mais il n’y en a pas tant que ça, il n’y en a pas beaucoup qui sont arrivées au même niveau de qualité que nous autres en ce moment. Il y en a une couple, et on les inclut dans ce qu’on fait. Koriass

Ce à quoi Pénélope McQuade, présente sur le plateau, a ajouté :

En même temps, il y a des rappeurs gars qui ne sont pas super et qui ont une grosse visibilité, et il y a des "cristie" de bonnes rappeuses qui n’ont pas de visibilité. Pénélope McQuade

Koriass s’est dit totalement en accord avec l’animatrice.



Regardez l’entrevue avec Koriass et FouKi :

Koriass et FouKi : deux rappeurs, deux générations

Regardez l'émission complète du mercredi 21 août

Les Trois Accords chantent et déclarent leur amour à Drummondville

Déjà 20 ans de carrière pour Vincent Vallières

Élisapie chante Arnaq, un hommage à la force des femmes

Tire le coyote chante Le ciel est backorder

Muzion interprète La vi ti nèg, 20 ans plus tard

Marjo et le rappeur Rymz chantent Amoureuse