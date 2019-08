Rencontre avec quatre artistes acadiens 

Georgette LeBlanc, la huitième poète officielle du Parlement canadien

Avec l’animateur Samuel Chiasson, elle se rend à Bouctouche, le pays de la Sagouine, le célèbre personnage créé par Antonine Maillet. Elle parle de son enfance très riche à la baie Sainte-Marie (Nouvelle-Écosse), de ses études doctorales en Louisiane et de sa vie actuelle à Moncton. Celle qui voulait devenir avocate est aujourd’hui la poète officielle du Canada.

Que représente la nation? C'est important, c'est complexe, but j'ai de la misère à résumer en deux phrases, mais c'est intéressant. C'est un pays d'espace, un très grand pays… C'est un petit peu fou d'imaginer qu'un aussi grand territoire peut exister tout en étant différent d'un bout à l'autre. Le territoire nourrit notre imaginaire. Ce projet de pays est grandiose. Georgette Leblanc

Georgette LeBlanc à Bouctouche

Katrine Noël, chanteuse, comédienne, poète et membre du groupe Les Hay Babies

Elle se rend à Campbellton, son coin de pays qui se situe dans la pointe nordique du Nouveau-Brunswick. Amoureuse du rétro et de la mode, elle a lancé sa propre boutique Ok My Dear à Moncton. On apprend à la connaître par ses relations familiales, son choix d’instruments, qui va du ukulélé à la Flying V, et sa préférence pour l’écriture en chiac.

Katrine Noël à Campbellton

Serge Brideau, le leader du groupe rock Les Hôtesses d'Hilaire

Le duo animateur-invité se rend à Rustico, sur l’Île-du-Prince-Édouard, à bord de l’autobus de tournée du groupe. Le chanteur fait son mea culpa au sujet de la perception négative qu’il avait de la culture acadienne lorsqu’il était plus jeune. Né en Ontario, il ne comprenait pas pourquoi son père leur faisait ça, les isoler lui et son frère à Tracadie. C’est, entre autres, en écoutant la musique du groupe 1755 qu’il a eu le goût de s’enraciner en Acadie.

Serge Brideau à Rustico

Wilfred LeBouthillier, chanteur et pêcheur

À Bathurst, le musicien parle avec l’animateur de son parcours inusité en tant que chanteur. À la suite de son passage à Star académie, il a fait une quantité astronomique de spectacles, en plus de faire la première partie de Véronic DiCaire à l’Olympia de Paris.

Wilfred LeBouthillier à Bathurst

Vous trouverez une vingtaine d’entrevues avec différentes personnalités sur le site. Une autre façon de voyager et d’apprendre à se connaître.