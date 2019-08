Regardez la prestation de Vincent Vallières :

Quand j’ai commencé, les pronostics n’étaient pas pour moi. Ce n’est pas tout le monde qui disait "lui, on va le voir dans 5 ans, puis on va le voir dans 10 ans". Donc, j’ai eu à me définir, puis à trouver ma place et ma façon de faire.

Vincent Vallières