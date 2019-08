La crise de la quarantaine, selon Jean-Sébastien Girard

Dans un amalgame d’informations pertinentes et d’humour grinçant, le chroniqueur a livré son numéro. Au passage, il s’est amusé à lancer quelques flèches en direction des gens présents sur le plateau.



À propos de cette période de la vie qui amène son lot de questions, il y est allé de quelques exemples, s’adressant à Alexandre Barrette :

Pourquoi je n’ai pas réussi plus que ça? Pourquoi je ne suis pas devenu celui que je voulais être quand j’étais petit? Pourquoi j’ai perdu 10 ans de ma vie à animer Taxi payant?

Racontant que la crise de la quarantaine peut mener à la dépression et à des changements de vie radicaux, il a montré du doigt son bon ami Jean-Philippe Wauthier :

Ça va souvent mener à des changements radicaux dans notre vie, genre je change de job, je m’achète une décapotable, je me fais pousser une moustache ridicule.

Sur l’importance pour les hommes de faire vérifier leur prostate à partir de 40 ans :

En conclusion, l’ami de l’émission y est allé d’une citation de John Lennon :

Et rappelez-vous la chose qu’a dite John Lennon : "La vie commence à 40 ans". Il a dit ça à 40 ans. Six mois plus tard, il était mort! Bonne fête, Jean-Philippe!

Jean-Sébastien Girard