Elisapie chante Arnaq, un hommage à la force des femmes

Elle décrit son album The Ballad of the Runaway Girl comme un long voyage spirituel où elle a voulu exprimer un mal de vivre et s’en libérer.

« J’ai réalisé que ce n’était pas mon mal à moi, mais un mal en général dont on a hérité. »

Elisapie interprète Arnaq

En entrevue, elle a parlé de la résilience et de l’optimisme de son peuple. « Je viens d’un peuple inuit. Tous les jours, c’est aujourd’hui, on vit au moment présent. On vit dans un territoire immense qui veut nous apprendre qu’on n’est pas les boss, qu’on est tout petit », a expliqué la chanteuse.

Son album The Ballad of the Runaway Girl est en nomination pour le Prix de musique Polaris 2019.