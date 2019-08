10 bonnes raisons de regarder en rafale District 31

Voici 10 bonnes raisons de vous attaquer à cette série dès maintenant

1. Une distribution fabuleuse

Nadine Legrand, Isabelle Roy, Patrick Bissonnette, Daniel Chiasson, Stéphane Pouliot, Bruno Gagné, Yanick Dubeau, Laurent Cloutier. Photo : Aetios Productions

Magalie Lépine-Blondeau, Luc Picard et Patrice Godin ont interprété les personnages vedettes de chacune des saisons. Pour la saison qui commencera en septembre, on verra arriver Catherine Proulx-Lemay.

On voit aussi dans District 31 Gildor Roy – dans le rôle du commandant –, Vincent-Guillaume Otis, Sébastien Delorme, Hélène Bourgeois Leclerc, Patrick Labbé, Michel Charette, Jeff Boudreault, Cynthia Wu-Maheux et Catherine St-Laurent.

2. La belle histoire d'amour à la Outlander

L’histoire passionnée entre Claire et Jamie vous fait rêver dans Le chardon et le tartan? Eh bien attendez de suivre le jeu de séduction entre Nadine et Patrick! Vous ne tiendrez plus en place en regardant la première saison et voudrez connaître la suite des choses.

Nadine et Patrick Photo : Aetios

3. Le talent de Luc Dionne à prédire l’actualité

L’auteur (scénariste de séries à succès dont Blue Moon, Omertà et Ruptures) a indéniablement un don, car même s’il écrit des mois à l’avance, ses intrigues suivent très souvent l’actualité, ça a notamment été le cas pour les histoires de la surveillance téléphonique et de l’ingérence des têtes dirigeantes de la police.

4. Un phénomène monstre

Plus de 1,2 million de personnes regardent la série policière chaque soir.

L’engouement des fans est tel, que l’émission devient une véritable passion.

Saviez-vous que des adeptes de la série administrent une page Facebook regroupant plus de 42 000 membres, Ceux qui aiment District 31, et que 7000 fans consacrent plusieurs heures par semaine à résoudre les énigmes de l’auteur?





5. Gildor Roy

On l’aime tout simplement! Son jeu est impressionnant. Ce n’est pas pour rien que l'acteur a remporté plusieurs prix pour son rôle dans la série.

Gildor Roy Photo : courtoisie : Aetios Productions

6. Les répliques savoureuses

Les répliques sont savoureuses et teintées d’humour, ce qui allège le ton, car les intrigues reposent souvent sur des crimes sordides.

Nadine Legrand et les boys du 31. Photo : Aetios Productions

Les sushis, comme la vengeance, ça se mange froid... Patrick

L'amour, c'est pas toujours un feu d'artifice, Amélie, là! Mais, c'est pas obligé d'être aussi plate qu'un biscuit soda, non plus. » Laurent à Amélie

7. Du suspens à chaque épisode

Vous serez souvent sur le qui-vive tellement les intrigues sont saisissantes.



La disparition du jeune Théo (âgé de 8 ans) nous tient en haleine tout au long de la première saison.

Drames familiaux, violence conjugale, lutte aux trafiquants de drogue et au crime organisé, viol, meurtres sordides, disparitions d’enfants, suicides, prostitution… L’équipe du 31 doit faire face à des dossiers épineux au jour le jour en plus de gérer ses problèmes à l’interne.

8. La musique bien choisie

La musique de fond sélectionnée pour accompagner les scènes-chocs est minutieusement choisie.

The Way , du groupe Fastball, lors d’une scène de commando bien organisé pour faire la peau à un motard influent

du groupe Fastball, lors d’une scène de commando bien organisé pour faire la peau à un motard influent J'aurai 100 ans , de Beyries, accompagne un baiser attendu depuis longtemps;

, de Beyries, accompagne un baiser attendu depuis longtemps; Where They @, des Dead Obies, vous fera retenir votre souffle lors d’une sordide affaire de coupage de doigts à la hache;

des Dead Obies, vous fera retenir votre souffle lors d’une sordide affaire de coupage de doigts à la hache; Queen of Them All , desDeuxluxes, accompagne la scène d’un accident de la route qui a coûté la vie à un de nos personnages bien-aimés;

desDeuxluxes, accompagne la scène d’un accident de la route qui a coûté la vie à un de nos personnages bien-aimés; Hallelujah interprétée par Rufus Wainwright vous donnera des frissons lors d’une scène de meurtre paradoxalement pleine de tendresse. Tendresse toxique, on s’entend;

interprétée par Rufus Wainwright vous donnera des frissons lors d’une scène de meurtre paradoxalement pleine de tendresse. Tendresse toxique, on s’entend; Le scotch goûte le vent , de Bernard Adamus, lors d’une finale d’émission douce et réconfortante (parce qu’il en faut des fois).

9. Les finales de saison percutantes

L’auteur vous promet des finales à la Tarantino. Vous avez un avantage! Contrairement à M. et Mme Tout-le-Monde, qui ont dû patienter des étés avant de savoir la suite, vous pourrez passer directement aux saisons suivantes!

Plusieurs intrigues s’étalent sur quelques semaines et nous prennent aux tripes.

L’histoire d’un psychopathe qui séquestre des escortes dans son sous-sol

La corruption dans la haute direction de la police

La disparition du petit Théo Gagnon, qu’on tente de retrouver vivant

La dernière saison s’est terminée sur une scène crève-cœur qui changera la vie de l’enquêteur Bruno Gagné, spécialisé dans les disparitions d’enfants. À noter qu’il a perdu sa femme et ses enfants dans l’incendie de son chalet quelques années plus tôt.

10. Une série chouchoute du public et de la critique

District 31 rafle le convoité prix du public lors du 33e Gala des prix Gémeaux, en plus d'avoir été en nomination à 12 reprises.

District 31 sur ICI Tou.tv : 360 épisodes de 20 minutes à voir en rafale



District 31 en fafale sur ICI Tou.tv

District 31, la quatrième saison débute le lundi 9 septembre à 19 h. Soyez au rendez-vous!

Écrit en collaboration avec Lisa-Marie Noël