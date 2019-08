Cerebrum, un suspense psychologique prenant avec Claude Legault et Christine Beaulieu

Nous avons pu voir, ce matin, les deux premiers épisodes de Cerebrum, le nouveau suspense psychologique écrit par Richard Blaimert (Hubert et Fanny, Nouvelle adresse, Les hauts et les bas de Sophie Paquin). Mystère, enquête policière, patients déséquilibrés et louches... Cette série avec Claude Legault et Christine Beaulieu nous accroche rapidement. Nous ne pourrons faire autrement que de regarder les 10 épisodes en rafale.