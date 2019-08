Récits troublants de la vie des gens dans l’Allemagne d’Hitler

À quoi ressemblait le quotidien dans l'Allemagne des années 1930, juste avant qu'Adolf Hitler ne prenne le pouvoir? On peut s'en faire notre petite idée en écoutant le récit de ceux et de celles qui ont choisi de fuir leur patrie pour sauver leur peau. Une centaine de témoignages troublants et inédits sont mis en lumière dans le documentaire Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler. En bonus, tout au long des deux épisodes, on peut voir de réels films amateurs de l'époque, montrant la vie de la population allemande prénazie.