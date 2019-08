Comment établir une relation de confiance entre les chiens et les enfants?

L’éducateur canin et animateur de l’émission On s’aime en chien travaille depuis plus de 20 ans avec nos compagnons à quatre pattes. Celui qui pratique au Centre Vétérinaire Rive-Sud donne de précieux conseils pour que chiens et bouts de chou puissent nouer une relation tendre et sécuritaire.

Les 5 principes fondamentaux à respecter : Ne pas tirer sur la queue du chien

Ne pas courir et crier autour de lui

Encourager les enfants à rester calmes avec l’animal

Apprendre à reconnaître les signes d’inconfort du chien

Favoriser le jeu pour créer une interaction positive

Les relations entre les chiens et les enfants

