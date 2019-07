Les faits marquants de la quatrième saison d’Outlander

***DIVULGÂCHEURS***

Les textes qui accompagnent les photos vous divulgueront certaines intrigues de la quatrième saison. C’est à vos risques et périls.

Un aperçu des intrigue

Au 18e siècle, Claire et Jamie échouent en Amérique coloniale et croisent le chemin d’un célèbre pirate et contrebandier, Stephen Bonnet, qui vient hanter leur famille. Les Fraser font face à des défis inattendus lorsqu'ils s'installent à Fraser's Ridge, dans la nature sauvage de la Caroline du Nord. Brianna (fille biologique de Claire et Jamie) se décide à traverser les pierres de Craigh na Dun dans l’espoir de retrouver ses parents.

La belle Amérique

Outlander - Saison 4 - La belle Amérique Photo : Tall Ship Productions, Story Mining & Supply Co., Sony Pictures

Claire et Jamie se font attaquer en pleine nuit sur leur bateau par Stephen Bonnet, un pirate irlandais, après l’avoir aidé à franchir les barrages et éviter la pendaison. Le duo l’a emmené en lieu sûr. M. Bonnet et ses hommes ont volé l’alliance de Claire, son rubis, puis ont battu Jamie.

La scène de piraterie se déroule sur une musique de Ray Charles, America the Beautiful.

Seuls contre tous

Outlander - Saison 4 - Épisode 2 Photo : aimee spinks/starz/courtesy of s/Aimee Spinks

Claire et Jamie arrivent à la plantation de la tante de ce dernier, à Jocasta, en Caroline du Nord, et doivent faire face à une grave affaire de justice impliquant un esclave qui a attaqué un homme.

Jamie livre le corps de Rufus à minuit, heure convenue par le lieutenant Wolff et M. Campbell, afin que le jeune homme soit exécuté et que justice soit faite. Afin de lui éviter un sort pire que la mort, Claire empoisonne Rufus. Elle aura réussi à sauver son âme.

Une nouvelle terre

Outlander - Saison 4 - Épisode 3 Photo : mark mainz/starz/courtesy of son/Mark Mainz

Entre rêve et cauchemar? Lorsque Claire se perd en forêt, elle trouve un crâne. Un fantôme autochtone apparaît devant elle, et le lendemain, Claire retrouve son chemin vers Jamie, persuadée qu’il s’est servi de ses bottines pour que Jamie et elle se retrouvent.

Vivre ensemble

Outlander - Saison 4 - Épisode 4 Photo : mark mainz/starz/courtesy of son/Mark Mainz

Jamie réussit à tuer l’esprit maléfique qui a pris la forme d’un ours et qui terrorise le peuple Cherokee. Les Autochtones lui montrent leur reconnaissance en le surnommant « Tueur d’ours ».

Sauvages

Outlander - Saison 4 - Épisdoe 5 Photo : aimee spinks/starz/courtesy of s/Aimee Spinks

Claire s’efforce de maintenir la paix entre le peuple voisin et les Cherokees en évitant le carnage.

Le sang de mon sang

2 personnes du peuple Cherokee tiennent Jamie par le bras. Photo : Tall Ship Productions, Story Mining & Supply Co., Sony Pictures

Jamie et son fils ont failli laisser leur peau lors de leur expédition de chasse près des terres autochtones. Grâce au courage de William, qui a voulu sauver Jamie, les Autochtones leur ont finalement laissé la vie sauve.

De l’autre côté

Outlander - Saison 4 - Épisode 7 Photo : starz/courtesy of sony pictures/Tall Ship Productions, Story Mining & Supply Co., Sony Pictures

Brianna a été hébergée et soignée par Lee-ree après s’être blessée à la cheville lors de recherches pour retrouver ses parents.

La discussion tourne au vinaigre lorsqu’elle lui dévoile que ses parents biologiques sont Claire et Jamie Fraser. Lee-ree l’enferme dans sa chambre en la menaçant de la faire arrêter pour sorcellerie, comme elle l’a fait pour sa mère.

« Vous êtes la même sorcière que votre mère. Votre mère est la sale putain qui a volé tout ce que j’avais de plus cher. Elle m’a volé mon mari et m’a laissée sans ressource. » - Lee-ree

