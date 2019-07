Muzion interprète La vi ti nèg, 20 ans plus tard

En entrevue, Jean-Philippe Wauthier dresse le constat que le rap n’est plus étranger à la scène musicale québécoise en grande partie grâce à Muzion.

On était juste trois kids qui étaient en train de rêver dans les quartiers. Et ç’a été un mouvement qui s’est fait pour le peuple, par le peuple. De voir où ça s’est rendu aujourd’hui, on est vraiment contents.

Impass