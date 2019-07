5 émissions célébrant la beauté de la faune et de la flore

Explorez les forêts canadiennes et partez à la rencontre des animaux au fil des quatre saisons. Comment s’adaptent-ils au climat parfois rude de notre pays?

La faune canadienne au fil des saisons (1/4) - Le printemps

Le célèbre aventurier nous emmène à la découverte de l’île d’Anticosti, en compagnie des enfants Leila, Matthéo et Loïc, et du garde-parc naturaliste Éric. Cette émission jeunesse célèbre, en chansons et en fous rires, la beauté du Québec.

Une île au cœur de la mer

Cette émission présentée par le vétérinaire Sébastien Kfoury est spécialement conçue pour faire fondre votre cœur. Ici, Boucar Diouf, animateur et humoriste au rire contagieux, rencontre son animal miroir : le porc-épic d’Amérique!

L'animal miroir de Boucar Diouf est le porc-épic d'Amérique

Une émission pour les tout-petits… et les grands! Rencontrez les quatre chiots de Lili : Bella, Patou, Bobine et Pablo, et suivez leur quotidien amusant. Comme nous, quand il fait chaud, ces petits chiens adorables aiment s’amuser dans l’eau!

La piscine

Vous rêviez de voir de près un bébé léopard de l’Amour, d’assister au repas des gorilles ou de faire connaissance avec des suricates? Caméra Explora vous emmène dans un fabuleux voyage au cœur du Zoo de Granby. Vous pourrez même découvrir le nouvel habitat du roi de la jungle!