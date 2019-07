Quatre secrets d’écriture de Luc Dionne

Grand mélomane, Luc Dionne écrit presque toujours au son de la musique classique. Il choisit ses pièces en fonction de l’état d’esprit de ses personnages ou des situations qu’il a à inventer pour la série.

Luc Dionne était très enthousiaste de la présence de Yannick Nézet-Séguin à l’émission.

Il donne l’exemple de l’histoire d’amour entre Nadine et Patrick lors de la première saison. À plus d’une reprise, les deux personnages lui tombaient sur les nerfs. S’il avait été dans ce genre de relation, d’un côté comme de l’autre, il aurait rompu!

Luc Dionne est au régime sec lorsqu’il est en période d’écriture pour District 31. Aucune goutte d’alcool!

D’ailleurs, lors de l’entrevue, il buvait de l’eau alors que la plupart des personnalités invitées se permettent un petit cocktail.

C’est Annie Létourneau qui est sa première lectrice et la grande mémoire de District 31. Elle sait repérer les incongruités qui pourraient se glisser dans ses histoires.

Sans elle, il n’est rien, a-t-il dit, un peu pour attendrir le public, mais surtout parce que c’est la vérité. Dans un élan de spontanéité, il l’a invitée à venir le rejoindre sur le plateau. Ce qu’elle a fait après une brève hésitation. Elle a pu remettre les pendules à l’heure.

Je suis vraiment plus dans le détail. Luc raconte ses histoires et moi je passe derrière. Je m’assure que dans tous les petits détails rien ne glisse et qu’on a rattaché tous les fils ensemble.

Annie Létourneau