Végé veut-il dire santé? Comparatif des burgers végétariens

La fausse viande dans les chaînes de restaurants : très grasse et très salée!

Les végé burgers envahissent la restauration

Aujourd’hui, il est prouvé que le régime végétarien a un impact environnemental moins dommageable que la consommation de bœuf. D’ailleurs, plus de 7 % des Canadiens se disent végétariens. Il s’agit d’un véritable marché à saisir pour les chaînes de restaurations rapides qui développent les burgers végé. L’entreprise américaine Beyond Meat a démocratisé la mode de la fausse viande en la commercialisant au sein de la chaîne A&W. Depuis, la viande végétale, qui imite à s’y méprendre la texture et le goût de la viande, est devenue populaire auprès des supermarchés et des restaurants.

Cependant, une analyse révèle que ces galettes sont peu naturelles, très grasses et très salées. De plus, les condiments comme le pain et les sauces cachent beaucoup de sel. Attention donc aux produits ultratransformés, dont la consommation constitue un risque pour la santé.

Après l’enquête menée par l’émission L’épicerie, les conclusions révèlent que les burgers végé d’Harveys et de Burger King ont le plus faible taux de matières grasses, mais sont aussi faibles en protéines. Celui de Copper Branch offre peu de protéines et possède un taux élevé de fibres et de sodium.

Les hamburgers végétariens en épicerie : plus naturels

Les végé burgers envahissent les épiceries

Après l’analyse d’une trentaine de produits, l’émission L’épicerie conclut que les végé burgers d’épicerie ont une meilleure valeur nutritive que ceux offerts en restauration.

Les boulettes ont une bonne composition, c’est-à-dire qu’elles ont très peu d’additifs, et beaucoup d’ingrédients frais, assez peu transformés. Le taux de sodium est assez raisonnable.

Les végé burgers qui imitent la viande sont moins naturels et parmi les plus gras et salés, en comparaison avec les autres burgers végé. Parmi l’offre qui n’essaie pas d’imiter la viande, voici les options les plus santé :

Végé gourmet

Soyarie

Porat

Ils ont les meilleures valeurs nutritives, et font preuve de créativité dans leur recette, de quoi vous donner des idées pour cuire autre chose que de la viande sur le barbecue!