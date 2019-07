Une rare prestation de Lisa LeBlanc cette année

Voyez Lisa LeBlanc qui interprète 5748 km

5748 km est une pièce tirée de son album Why You Wanna Leave, Runaway Queen?

La nécessité d’une année sabbatique

En entrevue avec Jean-Philippe Wauthier, l’auteure-compositrice-interprète dit se trouver chanceuse de pouvoir faire cette carrière. Mais elle a tellement plongé tête baissée dans le rythme des tournées qu’« à un certain point, c’était devenu too much », révèle-t-elle.

Ce qui me fait le plus peur dans la vie, c’est d’être blasée. Je ne voulais jamais me rendre là. C’est pour ça que j’ai décidé ok, je prends un break. Lisa LeBlanc

Lisa LeBlanc est de retour à Moncton, qu’elle affirme être sa ville préférée au monde.