Hommage au vieillissement avec les paroles d’Ingrid St-Pierre

Hier soir, sur le plateau du talk-show de Jean-Philippe Wauthier, la lumineuse Ingrid St-Pierre était dans le ton; elle nous a offert une pièce de son plus récent album, Petite plage, qui parle de son amour pour les personnes âgées. Elle y aborde aussi le fait que ces dernières n’ont pas assez de place dans la société occidentale.

Voici les paroles de sa chanson Joailliers, qui nous donnent envie de philosopher.

Qui saura le temps dans le rose à l'horizon?

Qui saura l'orage dans la prose du vent?

Quand s'épanchent les présages, qui lira la tradition?

Et quand j'aurai trois fois mon âge, qui s'en balancera pour de bon?

Je sais que c'est pas vrai, l'âge n'a pas d'or

Et si on devenait joailliers d'années-lumière?

De vieillards à mine d'or, de vieillards à mine d'or

À quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants?

Et qui tracent la Grande Ourse devant des yeux grands

De vieillards à mine d'or, vieillir sans être vieux

On court après le temps, mais on veut pas voir son sillage

Pas dans l'écran et pas dans les visages

Pendant que la jeunesse cherche un sens à l'histoire

L'histoire, elle, se berce toute seule dans les couloirs

Ingrid St-Pierre chante Joailliers

En entrevue, elle a raconté la petite histoire du vidéoclip, qui a été tourné lors du premier voyage qu’elle a fait au Vietnam (le pays d’origine de son amoureux des sept dernières années).

Ingrid St-Pierre raconte que chaque matin, dans un parc à Hanoï, des gens se rassemblent pour danser et ils vont travailler. Il n’y a pas de mise en scène. C’est simple, beau et humain.

L’autrice Kim Thúy, présente sur le plateau, explique que pour les Vietnamiens, la vieillesse est une chance et que c’est une richesse. Pour eux, le temps est perçu différemment. Ça se retrouve même dans la langue, où les temps de verbe futurs ou passés n’existent pas.

