Les 10 plus belles scènes d’amour d’Outlander

Leur amour passionné et inconditionnel les aide à traverser les épreuves du 18e siècle. Ensemble, ils sont plus forts que tout!

Voici, pour notre plus grand plaisir, la sélection des 10 plus belles photos de scènes d’amour de notre couple épique!

Claire et Jamie, collés, jasent près du feu, dans l’épisode 1. Photo : Tall Ship Productions, Story Mining & Supply Co., Sony Pictures

Claire touche le visage de Jamie, et tous deux se regardent amoureusement, dans l’épisode 1. Photo : Tall Ship Productions, Story Mining & Supply Co., Sony Pictures

Jamie prend la main de Claire, dans l'épisode 1. Photo : Tall Ship Productions, Story Mining & Supply Co., Sony Pictures

Claire et Jamie au bord de la rivière, dans l’épisode 2. Photo : Tall Ship Productions, Story Mining & Supply Co., Sony Pictures

Claire et Jamie, collés tête contre tête, dans l’épisode 3. Photo : Tall Ship Productions, Story Mining & Supply Co., Sony Pictures

Claire et Jamie se regardent dans les yeux, dans l’épisode 3. Photo : Tall Ship Productions, Story Mining & Supply Co., Sony Pictures

Claire et Jamie se regardent amoureusement, dans l’épisode 4. Photo : Tall Ship Productions, Story Mining & Supply Co., Sony Pictures

Claire et Jamie s'embrassent, appuyés contre un arbre, dans l’épisode 4. Photo : Tall Ship Productions, Story Mining & Supply Co., Sony Pictures

Jamie touche le visage de Claire, et tous deux se regardent amoureusement près du feu, dans l’épisode 5. Photo : Tall Ship Productions, Story Mining & Supply Co., Sony Pictures

Claire, les bras autour du cou de Jamie, dans l’épisode 5. Photo : Tall Ship Productions, Story Mining & Supply Co., Sony Pictures

La musique du générique, Sing me a Song of a Lad that is Gone, a conquis la planète.

Outlander, le chardon et le tartan, sur ICI Radio-Canada Télé, le samedi à 21 h