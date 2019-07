Milk and Bone : prestation, amour et exclusivité! 

Peaches de Milk and Bone

Le défi de mélanger l’amitié et le travail

Les deux artistes sont très occupées, alors l’animateur leur a demandé comment elles arrivaient à vivre leur relation amicale tout en travaillant à leur création musicale.

C’est évident que de travailler 24/7 ensemble sur tout fait de nous des partenaires d’affaires. À la base, on est des amies, mais on se retrouve dans des situations où l’on doit mettre le travail avant tout. Camille Poliquin

Laurence Lafond-Beaulne renchérit en disant que c’est comparable à une relation de famille, de sœurs, de travail, ce qui donne un résultat très intense.

Avec la création viennent aussi les émotions; parfois des désaccords surviennent, leur situation est donc complexe, mais elle reste possible. Avec le temps et l’expérience, afin de bien faire les choses et de répondre aux attentes de chacune, elles parlent de plan d’affaires.



Les histoires d’amour, une source intarissable

Afin d’écrire sur ce sujet infini, Milk and Bone discute beaucoup ensemble. Même si elles gardent un jardin secret, il est très petit.

Elles s’entendent pour dire qu’il y aura toujours des chansons à écrire sur l’amour, puisque chaque relation est unique. Il y aura toujours des blessures et des dilemmes à raconter. Les multiples façons de vivre ce sentiment les inspirent.

Exclusivité Bonsoir bonsoir! : une nouvelle collaboration avec Podz

Le réalisateur les avait vues en spectacle à Osheaga et leur avait demandé de faire la trame sonore du film King Dave, sorti en 2016. Et rebelote, le duo fera la musique pour le prochain film de Podz, Mafia inc.

Entrevue avec Milk and Bone