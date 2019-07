Connaissez-vous vraiment Airbnb?

Gare aux arnaques!

Vous venez de recevoir une mise en demeure, et votre messagerie est pleine de demandes de location Airbnb sans que vous y ayez inscrit votre logement? Vous êtes sans doute victime d’une arnaque qui consiste à créer une annonce frauduleuse à partir de photos et de l’identité volée du ou de la locataire. Malgré les plaintes, Airbnb reste difficile à joindre et ne retire pas les annonces illégales. Dans ce reportage, les journalistes de l’émission La facture enquêtent sur l’absence de contrôle de la plateforme Airbnb.

Airbnb malgré eux

Airbnb sans limite ni contrôle : rêve ou cauchemar?

Logements insalubres, dommages sérieux causés par des visiteurs, mauvais service à la clientèle : les cas de déception sur la plateforme sont nombreux. Sans prise de responsabilité de la part de l’entreprise, les victimes ont parfois dû alerter la presse avant d’obtenir enfin l’attention d’Airbnb.

Voir le documentaire Airbnb : rêve ou cauchemar?

Avec plus de 80 millions d’utilisateurs partout dans le monde, Airbnb est une des plus grandes entreprises de l’économie collaborative, c’est-à-dire une économie basée sur l’échange, le partage et la vente entre personnes dont font notamment partie Uber et Airbnb.

Le succès d’Airbnb repose sur l’idée du partage. On profite de la valeur publicitaire d’une sorte d’ouverture bienveillante. Au début, on parlait d’une l’entreprise alternative avec une conscience sociale, mais au fil du temps, plus elles avaient d’utilisateurs, plus leur plateforme devenait populaire, plus elles sont devenues commerciales. Extrait du documentaire Airbnb : rêve ou cauchemar?

Si Airbnb est un manque à gagner pour l’industrie hôtelière, elle représente une aubaine pour les propriétaires, qui peuvent louer leur logement sans avoir à respecter les règles telles que : l’accès obligatoire aux personnes en situation de handicap ou le paiement des taxes. Seuls des frais de 3 à 5 % s’appliquent pour les hôtes, à verser au site d’hébergement comme intermédiaire pour avoir mis des gens en contact sur un marché. La personne qui voyage, elle, versera une commission de 6 à 12 % pour chaque réservation sur le site d’hébergement.

Une perte pour les locataires de la ville

Alors qu’une ville comme Montréal semble connaître une crise du logement, un organisme de défense des droits des locataires comme le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) s’élève pour protéger le parc de logements locatifs contre la transformation de logements en hôtels à profit ou en location à long terme. En effet, selon une étude de l’Université McGill, « 31 000 maisons entières ont été louées assez souvent l’année dernière pour ne plus permettre à des résidents permanents d’y habiter. »

ZOOM : AirBnb et la pénurie de logements