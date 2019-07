Gregory Charles et Alexandre Da Costa, réunis le temps d’un pot-pourri

Les deux musiciens ont interprété Corinne, des Trois Accords, Bobépine, de Plume Latraverse, Julie, des Colocs et Frédéric, de Claude Léveillée.



Regardez la prestation :



Gregory attribue à ses parents l’origine de ce concept.





En spectacle, Gregory répète le procédé, parce qu’il le trouve excitant. Il le fait aussi pour une autre raison.





Comment Gregory réagit-il lorsqu’un spectateur désire entendre une de ses propres chansons?

Je me considère comme le premier fan de musique. Et j’aime tellement plus la musique des autres que la mienne que ça me met toujours sur le cul quand les gens disent : “On veut ta toune!”

Gregory Charles