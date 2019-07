Pas de tabou avec Loulou

Dans ses premières chroniques de la saison, la belle dame a abordé différents sujets, avec la complicité impertinente de Jean-Philippe Wauthier. Vous pouvez les regarder ici même :

Un premier tabou à briser : l’argent

Et si on parlait des applications de rencontres…

Que faire des fans trop insistants?

Depuis près de 19 ans, Louise DesChâtelets répond aux diverses questions des lecteurs du Journal de Montréal. Elle a bien voulu répondre à quelques-unes des nôtres :



Dans quelles circonstances avez-vous commencé à tenir un courrier des lecteurs dans le journal?

Quand Solange Harvey, la précédente courriériste du Journal de Montréal, a quitté son poste, elle a suggéré mon nom à la rédactrice en chef et cette dernière m'a embauchée. Il faut dire qu’à cette époque [en 2000], j'avais déjà derrière la cravate quelques années d'expérience comme animatrice, autant à la radio qu'à la télé, dans les émissions d’intérêt humain.



Y a-t-il des questions qui reviennent au fil des

Les questions qui reviennent le plus souvent sont celles concernant le couple, l'éducation des enfants, les problèmes d'argent, les chicanes de famille ainsi que les mésententes entre amis et voisins.

Consultez-vous des spécialistes pour les questions plus graves ou plus difficiles?

Il m'arrive de consulter des spécialistes sur les sujets plus pointus comme la santé, les assurances et les héritages.



Parmi vos aptitudes et qualités personnelles, lesquelles vous aident à faire ce travail?

Ma capacité à analyser et à décortiquer un texte (mon métier de comédienne m'aide) ainsi que le fait que j'adore lire sur la psychologie et les sciences de la vie sont mes atouts principaux pour me maintenir à flot dans mes connaissances sur l'âme humaine et répondre à ses besoins.



Concernant Bonsoir bonsoir!, comment décririez-vous votre duo (gagnant, disons-le!) avec Jean-Philippe Wauthier?

Si le duo qu’on forme ensemble semble si naturel, c’est parce que Jean-Philippe ne se soucie pas du fait que je ne suis pas de sa génération. Il agit avec moi de la même façon qu’avec tous ses invités; il ne cherche pas à me ménager à cause de mon âge. Il va droit au but et sait que je vais le suivre où qu'il aille, car ses attaques ne me blessent pas et que j'ai la répartie facile.