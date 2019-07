La musique envoûtante d’Alexandra Stréliski

Sur le plateau de Bonsoir bonsoir!, l’artiste a interprété la pièce Burnout Fugue, tirée de son album Inscape.





Les pièces musicales d’Alexandra Stréliski ont enregistré 70 millions d’écoutes sur les plateformes de musique en ligne, et l’artiste a vendu 40 000 exemplaires de son album Inscape.





En concert, plus elle laisse transparaître sa vulnérabilité, plus les spectateurs sont sensibles à la leur.





Ça fait des concerts où il y a un peu quelque chose de l’ordre de la communion. On est tous ensemble, puis on est dans nos émotions puis dans nos rêves. Il y a quelque chose de beau, puis moi je trouve que de mettre un peu ma vie à ce profit-là, c’est la chose la plus sensée que je peux faire.

À savoir si l’inspiration vient surtout des moments difficiles, l’artiste ne peut pas dire le contraire.





Dans des moments où on vit des trucs, ça peut être l’amour aussi, […] on est inspiré. On est des éponges, les artistes, on est des éponges à vie.

Alexandra Stréliski