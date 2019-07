Lou Doillon : merveilleusement authentique

Lou Doillon interprète Too Much

Les côtés positifs du Québec

En tant que francophone qui chante en anglais, la sémillante femme a dit que le Québec était son endroit préféré. Elle ne souhaite toutefois pas y habiter, car elle est foncièrement française et dit vouloir continuer à faire la gueule, à se plaindre beaucoup.

Ce qui lui plaît par-dessus tout, c’est le mélange des langues, la scène musicale, la drôlerie des gens, la curiosité envers les autres et le fait d’être « le cul entre deux chaises », ce qui lui fait penser à sa propre vie.

Venir d’une célébrissime famille

Elle est la fille de Jane Birkin et du réalisateur français Jacques Doillon, en plus d’être la demi-sœur de Charlotte Gainsbourg. Lou Doillon explique que le relatif anonymat qu’elle a aux États-Unis, où sa famille est peu connue, fait que les gens s’intéressent d’abord et avant tout à elle pour sa musique.

Le statut particulier que j’ai, c’est une échelle dorée et un plafond de verre. Même si j’ai 36 ans et que j’ai un fils qui sera bientôt majeur, je reste "l’enfant de". C’est bizarre. Ça fait 20 ans que je n’habite plus avec eux, je les aime beaucoup, mais c’est loin derrière. Ce qui est agréable quand on ne me connaît pas du tout, c’est que c’est la musique qui ouvre la porte. C’est ce qu’il y a de plus joyeux. Je suis [reconnue pour] mes chansons, et non [pour mon] arbre généalogique. Lou Doillon

Entrevue avec Lou Doillon

Il y a du bon dans le fait de vieillir

Alors qu’elle en est à son troisième album, elle dit avoir souffert du syndrome de l’imposteur, en raison de son bagage familial. Avec un enthousiasme qui fait rire les autres personnalités invitées, la chanteuse dit que ça lui fait du bien de vieillir. Elle en a ras le bol de l’éloge de la jeunesse.

Notre pire ennemie, c’est nous-même. Et quand on vieillit, on commence à se lâcher la grappe. On arrive à un âge où l’on se rend compte que la seule personne qui nous a empêchée d’avancer depuis le début, c’est nous-même. Le jour où l’on se libère de ça, c’est comme un renouvellement. Lou Doillon

