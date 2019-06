La fête du Canada dans la capitale

Fête du Canada

Le 1er juillet à 20 h, Radio-Canada diffusera le grand spectacle de la fête du Canada en direct de la colline du Parlement à Ottawa. À l’occasion du 152e anniversaire du pays, les spectateurs pourront apprécier les prestations des artistes Cœur de pirate, Brett Kissel, Marie Mai, The Strumbellas, Crystal Shawanda, Karim Ouellet, William Prince et K’Naan. La fête sera animée par Pierre-Yves Lord et Angeline Tetteh-Wayoe.



L’émission sera diffusée sur ICI Radio-Canada Télé, sur Radio-Canada.ca, sur ICI Tou.tv et sur cette page.



Le spectacle sera rediffusé sur ICI ARTV le 2 juillet à 20 h.