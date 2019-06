Richard Galliano, virtuose de l’accordéon

À Bonsoir bonsoir!, le musicien a joué Tango pour Claude, qu’il a écrite pour le chanteur Claude Nougaro, qui en a fait la chanson Vie violence.



Regardez la prestation :

Au cours de l’entrevue, Richard Galliano a raconté à Jean-Philippe Wauthier que tout a commencé grâce à son père.





Mon père était un magnifique professeur de musique et d’accordéon. Alors, j’ai voulu l’imiter au départ, et c’est lui qui m’a vraiment donné envie de jouer de cet instrument.

Plutôt que de se décrire comme accordéoniste, Richard Galliano se voit surtout comme un musicien.





Avant tout, mon moteur, ç’a été l’amour de la musique. Je me sens plus musicien qu’accordéoniste. Je ne sais pas si je me sens vraiment accordéoniste finalement. J’ai plus un amour pour toutes les musiques, que ce soit bien sûr le jazz, la musique classique, la chanson que j’adore.

Richard Galliano