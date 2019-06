Explique-moi ça, des capsules qui répondent aux questions qu’on s’est toujours posées

En deux minutes et demie, on peut en apprendre, des choses! Les 120 capsules d'Explique-moi ça qui ont été diffusées au printemps étaient d'abord destinées aux jeunes. Mais comme la curiosité n'a pas d'âge, nous avons nous aussi beaucoup appris. Saviez-vous qu'il y a 0,2 mg d'or dans le corps humain, qu'une patte de homard coupée peut repousser et qu'il existe un truc pour se sortir des sables mouvants? Voici notre sélection des cinq choses à savoir pour passer de belles vacances d'été ou pour se donner un air intelligent autour du feu de camp.