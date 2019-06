Les sœurs Boulay présentent une nouvelle chanson à Bonsoir bonsoir!

Au-delà des thématiques intimes parcourant leurs deux premiers disques, ce sont plutôt les questions concernant le sort de la planète qui ont cette fois-ci guidé les musiciennes.





Regardez la prestation des Sœurs Boulay :



Durant l’entrevue qu’elles ont accordée à Jean-Philippe Wauthier, elles ont parlé de ce qui les différencie, mais aussi de leur complémentarité.





C’est plus Stef qui apporte la touche littéraire, moi, je suis plus musicienne, mais en même temps, on a le nez dans le travail de l’autre.

En raison de l’instabilité du milieu de la musique et de la part d’inconnu qu’il y a dans l’avenir, elles se sont fait plaisir avec un album à la hauteur de leurs désirs :





Le milieu de la musique est tellement précaire en ce moment. On ne sait pas si on va pouvoir encore gagner notre vie avec ça dans cinq ans parce qu’il y a tellement de problèmes. On s’est dit : ''On va mettre le paquet. Ça a coûté cher, on s’est gâtées.''

Stéphanie Boulay