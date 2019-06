Sur le plateau de Fragile, la nouvelle saga énigmatique de Serge Boucher

Propos recueillis par Laurence Godcharles

Alors qu’une majorité des scènes ont été captées à Terrebonne, c’est plutôt à Repentigny que l’on nous emmène, dans un modeste restaurant qui projette l’authenticité d’un casse-croûte de village, du mobilier en bois à l’odeur de friture qui imprègne les lieux.

Il s’agit du Bizz, le restaurant fictif dans lequel Juliette Gosselin et Valérie Blais exécutent avec émotion une scène de la série dramatique sous la direction du réalisateur Claude Desrosiers. Dans Fragile, les destins de deux familles sont entremêlés : les Lanthier, bien nantis et influents, ainsi que les Couture, une famille de la classe moyenne dont deux sœurs possèdent le restaurant en question. Loin des Capulet et des Montaigu, les personnages cherchent à personnifier le réel, avec, comme pour les lieux du tournage, une authenticité exubérante.

Claude Desrosiers, réalisateur de la série. Photo : Radio-Canada/Martin Ouellet-Diotte

Après trois prises, Claude Desrosiers affiche un sourire satisfait : la scène est réussie, il souhaite un bon dîner à tous. C’est l’heure de rencontrer l’équipe.

Une seule saison, sans étiquettes

Fragile se veut moderne; la saga se déroule en 2019 et le village sans nom dans lequel évolue l’intrigue est représentatif d’une petite municipalité typiquement québécoise. Claude Desrosiers nous explique qu’il ne cherche pas l’artificiel, il veut montrer le vrai, le laid comme le beau.

C’est vraiment de considérer les gens comme ils sont. Nous ne sommes plus dans des cases. Ça a l’air philosophique, mais ce n’est pas nécessairement évident de passer cela dans une fiction. C’est un individu qui est comme il est, simplement. Claude Desrosiers

Décision commune de Serge Boucher et Claude Desrosiers, les nombreux tournages hivernaux qui ont précédé l’été respectent le désir d’authenticité omniprésent dans la réalisation de la saga. La neige et la noirceur de la saison froide ont apporté leurs contraintes, mais elles donnent à la série un rendu cinématographique, assure le duo créatif.

Serge Boucher, auteur de la série. Photo : Radio-Canada/Martin Ouellet-Diotte

Soudés par 10 ans de travail commun, l’auteur et le réalisateur travaillent de concert et ne tarissent pas d’éloges l’un envers l’autre. Une chose était claire dès le départ pour les deux hommes : le récit dramatique ne s’étendra pas au-delà d’une saison, il s’agit bien « d’une histoire qui se termine ».

Le mouton noir des Lanthier

Marc-André Grondin incarne Félix Bachand, un personnage dont la mort nébuleuse au côté de Dominic Couture (Pier-Luc Funk) lancera l’histoire, dans une chronologie qui marquera à la fois la fin et le début du récit, qui se déroule cinq mois avant l’événement.

« Il y a une affaire que je savais que je voulais faire : l’histoire de deux gars, cela m’intéressait. Ce n’est pas une affaire de suite, mais il y a quand même un certain lien avec Feux, si ce n’est qu’avec la présence des F. C’est une rencontre singulière, extraordinaire, fort peu probable entre deux types de gars », explique Serge Boucher.

La mort du personnage de Marc-André Grondin, dans le rôle de Félix Bachand, fait partie de l'énigme qui lance le récit de la nouvelle série de Serge Boucher. Photo : Radio-Canada/Martin Ouellet-Diotte

À l’ombre des arbres d’un cimetière qui rappelle le destin funeste de son personnage, Marc-André Grondin nous raconte le passé trouble de Félix : après quatre ans derrière les barreaux, il est un peu l’exclu de la famille, il cherche la rédemption.

Il veut faire la paix. Il veut devenir une meilleure personne, mais il souhaite également que les gens autour de lui le comprennent. Les gens n’ont pas confiance en lui. Marc-André Grondin

Il s’agit d’un autre rôle « ténébreux » pour l’acteur (C.R.A.Z.Y., Les affamés, 5150, rue des Ormes) qui ne se considère pourtant pas du tout ainsi dans sa vie de tous les jours. Parfois timide, parfois dans la lune, mais pas triste, nous assure-t-il.

J’aimerais faire de la comédie. Je consomme de la comédie, j’aime ça. Les seules comédies que j’ai faites, j’avais le rôle dramatique dedans. Je pense que oui, les gens aiment m’imaginer dans des rôles ténébreux…

Pier-Luc Funk et Marc-André Grondin ont développé une belle complicité au fil du tournage. Photo : Radio-Canada/Martin Ouellet-Diotte

Un récit d’acteurs

Le soleil est à son zénith, Pier-Luc Funk est debout depuis 5 h 30, mais il semble trouver facilement l’énergie pour répondre avec enthousiasme à nos questions. Il décrit Fragile et le parcours de son personnage auprès de celui joué par Marc-André Grondin comme une montagne russe.

Écoute bien, fais attention aux détails. Nous ne prenons pas les téléspectateurs pour des [idiots]. Ouvre tes yeux et tes oreilles, et prends des notes, car tous les détails vont te servir! Pier-Luc Funk

Il en profite également pour nous raconter que l’évolution de son personnage sera surprenante, à un point tel que son agent a grandement insisté pour qu’il lise tous les épisodes avant de signer le contrat.

« Mon but, c’est de jouer les personnages du mieux que je peux, du plus horrible au plus fin. L’important, c’est juste que ce soit bon et réaliste. »

L'acteur Pier-Luc Funk incarne le rôle de Dominic Couture, un jeune garagiste. Photo : Radio-Canada/Martin Ouellet-Diotte

Pier-Luc Funk et Marc-André Grondin sont soutenus par une distribution impressionnante : Christian Bégin, Juliette Gosselin, Valérie Blais, Isabelle Vincent, Sandrine Bisson, Martin Drainville, Yvan Benoit, Monia Chokri, Maxime De Cotret, Nadia Kounda, Simon Larouche, Martin-David Peters et Ted Pluviose complètent le tout.

C’est sûr que Fragile, c’est une série d’acteurs. Et oui, effectivement, il y a une méchante belle brochette d’acteurs. Mais en plus, […] ils sont plus chargés encore que ce qu’ils sont sur le papier. Il y a le corps et l’esprit de ce que porte un acteur qui vient ajouter au personnage de base. Serge Boucher

Dès cet automne, vous pourrez donc plonger dans l’intrigue sur ICI Tou.tv Extra ! D’ici là, le mystère reste entier sur la nouvelle épopée dramatique, mais une chose est certaine : l'engouement des acteurs de la série est palpable.