Le dernier soir : la passionnante enquête de Monic Néron dans les arcanes de la vérité

Bande-annonce

Une enquête aussi troublante qu’intrigante pour les spectateurs et les familles des disparus



La série d’enquête en six épisodes de Tou.tv Extra décrypte avec brio l’histoire du double meurtre non résolu – un des seuls au Canada – des adolescents Mario et Diane. Partis en moto sur le sentier entre Longueuil et Saint-Hubert, ils ont été retrouvés morts, tués par balles : six balles pour Mario, deux pour Diane. Accident, mise en scène, jalousie ou prédation sexuelle, près de 45 ans après, la vérité demeure enfouie sous le manque de preuves.

Avec plus de 110 personnes contactées, l’équipe de tournage se donne pour but de trouver qui est responsable du crime et prend le parti de mettre en scène toutes leurs démarches et embûches rencontrées, instaurant ainsi une transparence totale avec les familles et les téléspectateurs.

La journaliste Monic Néron interroge les proches, pour qui l’émotion semble toujours aussi vive plus de 40 ans après, mais également les voisins et toute autre personne impliquée au moment des faits.

Je voulais en parler tout le temps, mais je n’avais personne pour m’écouter. Alors je ne disais rien, mais je restais pognée avec ça dans la gorge. la mère de la victime, Diane Dery

On se rend vite compte qu’à l’époque, des tas de curieux ont pu visiter la scène de crime, voire récolter des pièces à conviction sans que cela ne gêne personne. En effet, la mère de Diane avait lancé une demande d’aide sur les ondes de CJMS – la radio numéro 1 en 1975 – pour localiser les deux jeunes. La suite, on la connaît : plus de 200 personnes sur place dans la soirée du 20 mai et une battue dans les bois.

Monic Néron, journaliste aux commandes de la nouvelle série documentaire d'enquête de Tou.TV, Le dernier soir. Photo : Radio-Canada/KARLJESSY

Refaire le travail d’enquête et soulever des pistes de réponse





Malgré ce déploiement à grande échelle et une enquête toujours ouverte, l’équipe ressort des archives un piètre dossier d’à peine 100 pages comportant quelques dépositions, rapports d’autopsie, etc. Un long travail de reconstitution reste donc à faire.

À l’aide de photos souvenirs, de témoignages et de cartes infographiques, l’équipe du Dernier soir plonge dans l’affaire et consulte des professionnels du milieu judiciaire : chroniqueur, instructeur de tir, expert en balistique et armes à feu et agent aux homicides. Un passionnant périple dans les arcanes de la vérité!

À l’époque, plusieurs hypothèses circulaient, dont celle de l’accident de chasse, qui soulève la question du port des armes à feu, notamment les carabines 22, au Québec dans les années 70, période où il était commun de posséder ce genre d’arme abordable.

Mais le silence règne encore près de 45 ans après les faits. Les familles refusant de parler des possibles failles policières dans la gestion de l’affaire, on pressent que le chemin vers la vérité sera long et sinueux, mais qu’avec des clés de compréhension révélées dans chaque épisode, il vaudra la peine d’attendre le dernier moment pour connaître le point d’orgue de cette affaire.

Ce nouvel éclairage médiatique fera-t-il bouger les choses auprès de la Sûreté du Québec? La justice se penchera-t-elle à nouveau sur le destin de Mario et Diane? C’est à suivre.