Une chanson de Bleu Jeans Bleu parfaite pour notre printemps froid

Les membres du groupe ont tous des alter ego dont les noms sont inspirés de marques de jeans : Claude Cobra (Mathieu Lafontaine, chanteur), Wayne Wrangler (François Lessard, guitare), Jean Levis (Pierre-David Girard, basse) et Lou Lee (Mathieu Collette, batterie).

Après Haute couture gold (2012) et Franchement WOW (2016), le quatuor a conquis encore plus d’admirateurs avec son troisième album, Perfecto, lancé plus tôt cette année.

Jean-Philippe Wauthier et le chanteur de Bleu Jeans Bleu Photo : Radio-Canada/Karine Dufour

La chanson « doudou » du printemps

Pour l’émission, le groupe interprète Coton ouaté, qui est l’exemple parfait de son style pop-country à saveur humoristique.

La prestation de Bleu Jeans Bleu

C’est aussi la chanson par excellence du printemps pluvieux et frisquet qu’on vit actuellement. Le coton ouaté est le bienvenu pour se réchauffer.

C’est vraiment à cause de la température que ça a levé. On avait prévu un été très chaud, très tôt. On a vu que ce n’était pas très chaud, donc on s'est dit qu'on sortait Coton ouaté, et ça nous a bien servi. Claude Cobra

Le groupe sera en spectacle au Québec et au Nouveau-Brunswick tout l'été.