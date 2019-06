Nathalie Petrowski : les mémoires d’une journaliste

Nathalie Petrowski a travaillé au Journal de Montréal, au Devoir et à La Presse, qu’elle a quitté récemment. À Bonsoir bonsoir! mercredi, elle a confié à Jean-Philippe Wauthier qu’elle a reçu beaucoup de lettres de bêtises au cours de sa carrière.





On n’écrit pas pour se faire des amis. On écrit pour informer le monde.

Regardez l'entrevue avec Nathalie Petrowski :

Parlant de l’évolution de la presse, elle rapporte qu’à ses débuts, les journalistes tapaient à la machine à écrire avec papier carbone.





Au Devoir, quand les ordinateurs sont rentrés pour la première fois, on a failli faire la grève. On ne voulait pas d’ordinateurs!

Dans ses mémoires, qui ne seront pas une autobiographie, elle traitera des changements qui se sont opérés dans la société au cours des 40 dernières années et de la liberté qui régnait davantage jadis dans l’exercice de ce métier.





À la radio avec Pénélope McQuade



À compter de la fin août, Nathalie Petrowki participera à la nouvelle émission radio de Pénélope McQuade.





Ça va être un plateau culturel et on va refaire un peu La bande des six, mais j’pense qu’on va être La bande des quatre.

Nathalie Petrowski