Le gros mensonge d’Antoine Bertrand

Une partie de la distribution de Menteur Photo : Les films Séville

Antoine Bertrand partage la vedette du film Menteur avec Louis-José Houde et Catherine Chabot, qui l’accompagnaient sur le plateau de l’émission.

L'anecdote d'Antoine Bertrand

Antoine Bertrand souligne qu'il avait hâte de faire la promotion du film, car il a une excellente anecdote à raconter. « Celle des 10 prochaines années », dit-il.

La compagnie pour laquelle le personnage de Louis-José travaille est une compagnie d’aviation. Donc, on a beaucoup tourné à l’aéroport de Saint-Hubert, dans des hangars. Antoine Bertrand

Avec moult détails, Antoine Bertrand raconte ce qui s’est passé lors de l’atterrissage de l’avion de l’équipe de hockey des Capitals de Washington à l’aéroport de Saint-Hubert. Il explique qu’un joueur québécois de l’équipe les a reconnus et les a invités à une partie de hockey au Centre Bell.

N’épargnant pas Jean-philippe Wauthier, qui semble fasciné par l’histoire, Antoine Bertrand explique avoir terminé la soirée en soupant dans le Vieux-Montréal avec quelques joueurs. Il ajoute qu’Alex Ovechkin était présent et raconte l’avoir battu au tir au poignet. Catherine Chabot participe au récit en ajoutant des détails. À ce stade de l’histoire, tout le monde y croit, car c’est crédible, même si certains détails paraissent bizarres.

« Je me suis installé, j'ai tiré au poignet avec Alex Ovechkin et… j’ai gagné », crie Antoine Bertrand sous les applaudissements de la foule et les exclamations de Jean-Philippe Wauthier. L'animateur lui fait remarquer : « Pour vrai? C’est surprenant! »

Louis Cyr, pas fier de le dire... Tout ça est absolument faux! On vous rappelle que “Menteur” prend l’affiche le 10 juillet. Antoine Bertrand, acteur

Le choc de Jean-Philippe Wauthier

Louis-José Houde raconte qu’Antoine Bertrand lui avait texté l’histoire la veille de l'émission. « C’est long de même. J’ai dit : “Good job! Bonne nuit!” »

« Je suis encore sous le choc », avoue Jean-Philippe Wauthier, presque triste que l’histoire soit fausse.

Après la fausse anecdote, Catherine Chabot explique qu’elle a dû passer quatre auditions pour obtenir le rôle dans Menteur.

Les mensonges du tournage de Menteur

L'histoire d'un menteur

Le film raconte l’histoire d’un menteur pathologique incarné par Louis-José Houde. Antoine Bertrand joue son frère et Catherine Chabot tient le rôle d'une traductrice russe.

Le film réalisé par Émile Gaudreault sort le 10 juillet prochain. Geneviève Schmidt, Anne-Élisabeth Bossé, Patrice Coquereau, Marie-Lise Pilote, Luc Senay, Véronique LeFlaguais, Sonia Vachon, Didier Lucien, Vitali Makarov et Michel Laperrière complètent la distribution.

Les acteurs de Menteur sont-ils des menteurs?

Souvenirs de jeunesse

Ce n’était pas la première fois qu’Antoine Bertrand et Louis-José Houde se trouvaient ensemble à l'écran. Ils avaient déjà tourné ensemble dans une scène de la série télévisée Virginie, il y a plus d’une quinzaine d’années. Jean-Philippe Wauthier se fait d'ailleurs un plaisir d'en présenter les images, notamment à cause des coupes de cheveux des deux artistes à l’époque.