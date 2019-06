Le cinéma québécois et le Festival de Cannes

Le Festival de Cannes est un carrefour du cinéma mondial. Des films en tous genres y sont présentés. On y voit des films, on y tisse des liens et on y fait des découvertes. Un exemple parmi tant d’autres, celui de Luc Dionne.





Quand j’ai vu [au Festival de Cannes] le film Polisse, de Maïwenn, ç’a eu une grande influence sur ma façon d’écrire. Luc Dionne, scénariste et producteur associé de District 31

Bande-annonce de Oui Cannes :

Oui Cannes



Netflix



L’arrivée de Netflix et des grandes plateformes de divertissement suscite de nombreuses réflexions sur l’avenir du cinéma.





Avec ce qui se passe avec Netflix en ce moment, c’est un peu un tournant pour le Festival. Est-ce qu’on va perdre Hollywood? Est-ce qu’on va perdre les grosses pointures du cinéma? Roma était à Venise l’an dernier. Dans quelle mesure Cannes peut rester le plus prestigieux des festivals, c’est un peu ça le défi. Marc Cassivi, journaliste à La Presse

Le cinéma québécois



Le Québec a depuis longtemps sa place au Festival de Cannes, que ce soit dans les différentes sections ou dans la compétition officielle. Mais qu’est-ce qui plaît à Cannes et dans le monde quand on parle du cinéma québécois? Selon Xavier Dolan, ce serait notre identité québécoise, notre culture.





Moi, je suis Québécois; j’ai mes idées en québécois, je pense en québécois. Aussi, la place que j’ai ici au Festival de Cannes, je l’ai eue à cause de ça. Je le sais que je l’ai eue à cause de cette identité-là. Xavier Dolan, comédien, scénariste et réalisateur

Pour sa part, Marc Cassivi parle de l’audace du cinéma québécois et de son ingéniosité, qui fait qu’on réussit à créer des films avec des moyens financiers souvent très limités. Il souligne également notre culture bi, qui combine une sensibilité à la fois nord-américaine et européenne. Le producteur et ancien gérant d’artistes Dominique Besnehard avance la thèse de la fantaisie et de l’humour propres aux Québécois.



Xavier Dolan



Pourrait-on parler de Cannes sans parler de l’histoire d’amour entre le Festival et Xavier Dolan? Depuis 10 ans, le cinéaste y a présenté pas moins de six longs métrages, dont plusieurs ont été couronnés de prix. Oui Cannes souligne son apport au rayonnement du Québec et de la langue québécoise en France.